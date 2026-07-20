Wanda Nara acusó de "pedofilia" a Gustavo Méndez y asegura tener pruebas: "Mufa sos vos y tu vida de cuarta"

La relación entre Wanda Nara y el periodista Gustavo Méndez nunca fue buena, pero lo que sucedió en las últimas horas en la red social X escaló a límites insospechados, cruzando cualquier frontera de lo mediático para entrar en el terreno de las acusaciones judiciales gravísimas.

Todo comenzó con un dardo de Méndez sobre la supuesta mala suerte que la Bad Bitch le habría traído a la Selección Argentina, pero la empresaria no se quedó callada y lanzó una artillería pesada que dejó a todos en shock, involucrando delitos federales y una acusación de "pedofilia" que sacudió la red.

Zaira y Wanda Nara junto a Pampita en el partido de la Selección

El cruce, que duró hasta altas horas de la noche, se encendió cuando Méndez posteó: "Si no fuiste a ningún partido de la selección en todo el mundial y vas a la final y perdemos, ¿sos mufa?".

La respuesta de Wanda fue demoledora: "No sé de quién hablás bobo, fui a la final de Qatar también. Seguro que por mí no lo dirás. Pero es feo que trates de mufa a estrellas mundiales que también fueron hoy a un show. Mufa sos vos y tu vida de cuarta que se basa en hablar de mí. Hablá de tu causa de pedofilia o de la causa nueva que tenés por contrabando de tecnología y evasión fiscal . ¿O no existís y tus causas no importan", cuestionó filosa.

Durísimo posteo de la Bad Bitch contra Gustavo Méndez

No conforme con eso, la conductora redobló la apuesta asegurando que tiene material para respaldar sus dichos: "Tengo pruebas del contrabando y evasión fiscal de un periodista que hace rato me hostiga a mí y a mis hijas. Sumado a que está investigado por PEDOFILIA . Y le encanta hablar de mí. Voy a empezar a subir las pruebas. Ya que le encanta hostigar mujeres vamos a hablar un poquito de él. Ah, también sos testigo en una causa que hablaste mucho, así explicas de dónde sacas las cosas".

Por su parte, el periodista recogió el guante y le contestó con dureza: "Señora Wanda Solange Nara: después de un tumor medular en el Garrahan, donde debes millones de multas, no le tengo miedo a nada. Mucho menos a vos aunque supuestamente manejes a la justicia y tráfico de influencias. Buenas noches".

SEÑORA WANDA SOLANGE NARA: DESPUÉS DE UN TUMOR MEDULAR EN EL GARRAHAN, DONDE DEBES MILLONES DE MULTAS, NO LE TENGO MIEDO A NADA. MUCHO MENOS A VOS AUNQUE SUPUESTAMENTE MANEJES A LA JUSTICIA Y TRAFICO DE INFLUENCIAS. BUENAS NOCHES . — Gustavo Mendez (@gusta_mendez) July 20, 2026

Wanda Nara vive las peores horas tras un robo en su casa

Más allá de la guerra mediática, la empresaria atraviesa un momento personal dramático. Mientras se encontraba en el MetLife Stadium de Nueva York trabajando para una marca, recibió la peor noticia: ladrones entraron a su propiedad en Italia donde se encontraban sus hijos y su madre.

"Gracias por tantos mensajes. Lo más importante que tengo son mis hijos. Ellos están bien y tranquilos. Tendremos custodia por un tiempo porque nos queda el miedo ", expresó Wanda, notablemente afectada por la inseguridad.

Wanda Nara habló tras el robo a su casa en Milán

A pesar del shock, quiso resaltar el temple de su familia: "Orgullosa de lo valiente que fueron mis hijos varones y mis chiquitas, entre todos se tranquilizaban". Sobre el hecho puntual, relató: "Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán".

La desesperación la obligó a Wanda Nara a abandonar el estadio antes de que terminara el partido: "Me retiré antes por el aviso de mi mamá que está con ellos. Gracias a la policía que está ahora en mi casa cuidando de mis hijos. Maxi (López) y yo estamos buscando vuelo para volver cuanto antes y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia".