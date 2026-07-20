Del festejo al caos: batalla campal y 15 detenidos en el Obelisco tras el subcampeonato de la Selección

Lo que debía ser una noche de reconocimiento y desahogo popular por el enorme esfuerzo de la Scaloneta en el Mundial 2026, terminó de la peor manera. Cerca de las 23.45, el microcentro porteño se transformó en el escenario de una batalla campal entre algunos grupos de personas y la Policía de la Ciudad, dejando un saldo de heridos, destrozos y una quincena de detenidos en las inmediaciones del Obelisco.

La concentración había comenzado temprano. Miles de familias, niños y grupos de amigos se reunieron para bancar al equipo tras la caída ante España; sin embargo, la calma se rompió cuando un grupo numeroso de personas sobrepasó la reja perimetral del Obelisco, desafiando a las autoridades.

15 detenidos en el Obelisco tras el subcampeonato de la Selección

A partir de ese momento, la situación escaló a una velocidad alarmante: lo que empezó como una provocación terminó en un lluvia de botellas de vidrio, piedras y objetos contundentes lanzados directamente contra los efectivos policiales que custodiaban la zona.

La respuesta oficial no se hizo esperar. La Policía utilizó gases lacrimógenos para intentar dispersar a los agresores, quienes se resistieron y comenzaron a escapar en distintas direcciones, generando corridas desesperadas entre la gente que solo quería manifestar su apoyo a la Selección.

15 detenidos en el Obelisco tras el subcampeonato de la Selección

Para intentar retomar el control, la Infantería desplegó un camión hidrante que circuló por la intersección de Avenida 9 de Julio y Corrientes, activando los cañones de agua para disipar los focos de violencia. La persecución y los enfrentamientos se extendieron por la arteria principal de la ciudad, llegando hasta la Avenida Belgrano , mientras los comercios de la zona sufrían las consecuencias de los incidentes.

El saldo de una noche para el olvido

El balance final de los disturbios es preocupante. Según fuentes oficiales, hay al menos 15 personas detenidas que quedaron a disposición de la Justicia . En cuanto a los heridos, se reportaron siete efectivos policiales con politraumatismos.

15 detenidos en el Obelisco tras el subcampeonato de la Selección

Por el lado de los civiles, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) informó que el episodio de mayor gravedad involucró a un hombre de 47 años que, en medio del caos, cayó desde una altura de cuatro metros en Lavalle y 9 de Julio, sufriendo una luxofractura en su pie izquierdo. Además, se registraron agresiones brutales, como la de un hombre que recibió una patada en la cara por parte de un individuo que pasaba corriendo y debió ser retirado por otros manifestantes.

🚨 INCIDENTES, REPRESIÓN Y 15 DETENIDOS EN LOS FESTEJOS EN EL OBELISCO pic.twitter.com/bxMnfcjFd7 — Vía Szeta (@mauroszeta) July 20, 2026

En apenas 20 minutos, la violencia de unos pocos empañó una convocatoria que buscaba abrazar a la Selección Argentina que, a pesar de la derrota, volvió a poner al país en lo más alto del fútbol mundial.