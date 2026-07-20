El futuro de Messi en la Selección, ¿sigue para la Copa América, Finalissima y Eliminatorias?

El aire se corta con una tijera. El silencio de Lionel Messi tras la caída en Nueva York frente a España no es un silencio de despedida, sino un vacío cargado de interrogantes que tienen en vilo a 47 millones de argentinos.

A sus 39 años, el astro demostró que su vigencia no es una cuestión de documentos, sino de jerarquía pura: con 8 goles y 4 asistencias, fue uno de los mejores futbolistas de la Copa del Mundo 2026. Y, aunque el dolor de la derrota ante España parecía marcar el fin de una era, la realidad es que el capitán todavía no bajó la persiana y el sueño de verlo en 2028 está más vivo que nunca.

Lionel Messi

La incertidumbre es total, pero los datos empiezan a asomar entre la bruma del post-Mundial. Según confirmó el portal Doble Amarilla, Messi nunca oficializó su retiro de la Selección Argentina . Este dato no es menor: abre de par en par las puertas para que el 10 sea el estandarte en la Finalissima, las próximas Eliminatorias y, por qué no, la Copa América 2028.

El plan de la AFA ya está en marcha para retenerlo, aprovechando que Leo tiene contrato con el Inter Miami hasta junio de ese mismo año, lo que le garantiza llegar con ritmo competitivo a la cita continental.

Lionel Messi en la final contra España

Lo cierto es que, independientemente del resultado en el MetLife Stadium, Messi tenía una premisa clara: no poner todo el foco sobre él . El capitán sabía que cualquier palabra suya sobre el futuro eclipsaría el rendimiento del grupo y alimentaría las especulaciones desmedidas de la prensa y es por eso que eligió el silencio, para procesar el golpe en la intimidad de su familia y decidir, bajo sus propios términos y sin presiones externas, cuándo será el momento de dejar para siempre la banda de capitán.

Desde la Asociación del Fútbol Argentino no hay apuro, pero sí una hoja de ruta trazada. El objetivo inmediato es digerir el trago amargo y preparar el terreno para lo que viene mientras que la Selección volverá al ruedo en los partidos de septiembre y octubre con amistosos a confirmar, pero el plato fuerte que será en noviembre.

El presidente de la AFA abraza a Lionel Messi

Qatar, sede que quiere reflotar su protagonismo, busca organizar la Finalissima ante España y, para ese mes, lo que representaría el reencuentro de Messi con este país que tantas amarguras le dio a la Selección Argentina.

El camino hacia 2028 es largo y estará marcado por la reconstrucción emocional de un plantel que quedó a las puertas de la gloria eterna. Sin embargo, mientras Lionel Messi no diga lo contrario, la ilusión de verlo defender el escudo una vez más sigue siendo el motor de un pueblo que se niega a soltarle la mano a su máximo ídolo.