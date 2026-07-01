Bélgica se despertó y se lo dio vuelta a Senegal: 3 a 2 y a Octavos de Final

La Selección de fútbol de Bélgica revivió en el Mundial 2026 luego de darle vuelta el partido a Senegal, quien dominó gran parte del encuentro para ponerse 2 a 0, pero se vino a pique para terminar el partido derrotados por tres goles de los europeos que llegaron sobre el final del segundo tiempo y, el último, en el minuto 124 del segundo alargue.

En los hechos Senegal fue completamente superior durante gran parte del encuentro, al punto de que el primer gol belga llegó a los 41 minutos del segundo tiempo por parte de Romelu Lukaku y el segundo a los 44 por parte del capitán Youri Tielemans, quien también se hizo cargo del penal con el que dieron vuelta el partido de forma definitiva.

Por el lado de los africanos, habían tenido su primer tanto por parte de Habib Diarra y el segundo de Ismaïla Sarr. Ambos futbolistas habían sido grandes protagonistas de la superioridad que mostraron los africanos contra unos desdibujados belgas que supieron encontrar el orgullo necesario para dar vuelta un partido que parecía imposible.