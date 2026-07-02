Con la cabeza en 2027: Milei busca evitar las PASO y negocia colectoras con los gobernadores

Durante 2018 el PRO de Mauricio Macri comenzó a trazar su plan para la reelección, apuntalados por las buenas encuestas y el apoyo consolidado en términos institucionales. Desde ese días todos los problemas comenzaron a presentársele y el proyecto derivó en la victoria de Alberto Fernández, que fue un golpe de nocaut no por lo sorpresivo en relación a los últimos meses, sino por lo extraña que parecía cuando se miraba un año atrás.

El Gobierno nacional de Javier Milei y La Libertad Avanza (LLA) comenzó esta tarde un camino que, de no cometer los mismos errores, también podría derivar en un golpazo que eche por tierra una reelección. De la mano del flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, comenzaron las negociaciones con los gobernadores para conseguir su apoyo para suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), con la propuesta de permitirles lanzar colectoras para poder sumarse a la lista presidencial, que aseguran que arrastrará por sí sola.

Diego Santilli encabeza las negociaciones con gobernadores y senadores.

La propuesta está enmarcada dentro de la Boleta Única Electrónica (BUE), por lo que no sería una resucitación de la Ley de Lemas, sino la posibilidad de funcionar como listas complementarias. Este jueves Santilli la impulsó con Patricia Bullrich en el Senado de la Nación, para arrimar las propuestas a los gobernadores, mientras que el mismísimo Milei hizo lo propio el miércoles en la reunión que tuvo con legisladores en la Casa Rosada. La idea es que la independencia que podrían mantener en las listas legislativas, sirva para apoyar una reelección libertaria.

Al mismo tiempo, la idea del oficialismo apunta a aprovechar la dinamitada interna que vive el peronismo en este momento, con un bombardeo constante entre los sectores que defienden a la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner y el actual mandatario bonaerense, Axel Kicillof. Quitarle las PASO en este momento los empujaría a tener que zanjar sus diferencias entre ellos en una mesa de negociación, algo que parece bastante imposible en esta coyuntura.

Una reunión con 20 gobernadores en la Casa Rosada.

En la reunión de este jueves Santilli demandó más tiempo para poder cerrar a la mayor cantidad de gobernadores posibles con la idea de las colectoras. La posibilidad para algunos que sufren el peronismo dividido en su provincia de poder "colgarse" de la figura de Milei, es la tentación con la que busca cerrarlos. Al mismo tiempo, a LLA le evitaría tener que depender de las negociaciones con las fuerzas con las que cogobierna, que suelen ponerse exigentes cuando llega la repartición pre electoral.

La rosca de Santilli en el Senado requiere de una precisión milimétrica por la necesidad de lograr una mayoría absoluta de 37 votos. El apoyo de los radicales debería ser total y ahí es donde trabajará el jefe de Gabinete con más intención. Aunque la mayor dificultad para los años que vienen no es lo que puedan ofrecer, sino que el apoyo a la figura de Milei sea alto para 2027 y no vuelva a pasar lo que sufrió Macri en 2019, cuando se quedó sin reelección confiado en que iba a jugar un partido que ya estaba ganado.