"La China" e Icardi desmintieron los rumores de su separación y cruzaron a Yanina: su dura respuesta

Eugenia "La China" Suárez salió a desmentir los rumores de su separación con Mauro Icardi con un video sketch que subió a sus redes sociales y el futbolista aprovechó para contestarle a su enemiga número uno, Yanina Latorre, quien había instalado la versión del fin de su amor. Al igual que todos sus enemigos la trató de cornuda y subió una foto de ella vestida de payaso, lo que motivó que la periodista le salte a la yugular y le suelte muchas de sus verdades.

El video de Icardi en la recreación de un león que se sube al capot de su vehículo, como en una publicidad que Suárez filmó en su infancia y que compartió recientemente en las redes sociales, fue la forma que encontró la pareja de poner fin a las versiones de una separación que había surgido a partir del escándalo que protagonizaron juntos en el boliche Tequila y los celos a la influencer Ekaterina Ojeda.

La historia de Mauro Icardi en la cual trató de payasa y cornuda a Yanina Latorre.

Tras compartirlo en su IG, Icardi sumó una historia en la que aparece Latorre vestida de payaso y escribió: "Si se ocupara de su vida como se ocupa de la mía no sería tan cornuda". El argumento de las infidelidades que sufrió la periodista por parte de su marido Diego Latorre ya no le hacen tanta mella como años atrás, de acuerdo a cómo se lo tomó en los últimos años, aunque eso no alcanzó para que la conductora se guarde una respuesta.

"Mirá que hay que estar al pedo para buscar fotos mías, editarlas y subirlas. Cómo te pica cuando hablo, Mauro. Me das más importancia", lanzó Latorre en sus redes sociales. Más tarde, al aire del programa que conduce en FM El Observador, disparó con una munición un poco más gruesa. "Me trata de cornuda, otro hijo de puta maricón de mierda. Vos fuiste cornudo más que yo, rey. Acordate todos los cuernos que te comías con Wanda con los jugadores de fútbol", soltó.

Yanina Latorre cruzó a Mauro Icardi con unas historias, luego de que la tratara de payasa y cornuda

Mientras que en otra historia le advirtió respecto a las infidelidades porque "con 'La China' nunca se sabe", en el programa radial también amplió su despectiva devolución. "Pobre pibe, con razón no trabaja y nadie lo toma. Yo prefiero ser cornuda y no un fracasado hijo de puta como vos", rechazó, sin pelos en la lengua, como acostumbra moverse la periodista.

Yanina Latorre cruzó a Mauro Icardi con unas historias, luego de que la tratara de payasa y cornuda

Más temprano y antes de las criticas que le mandó Icardi, Latorre había cuestionado la dinámica tóxica de Suárez e Icardi. "Ir a un boliche a chapar, a que le den celos las minas, a correrlas, a que él mire, tire ojitos, el fernet, van a Gardiner a comer y piden que a un grupo de ocho chicas que son lindas las cambien dos veces de mesa para que Mauro no las mire. Después que las echen. Boluda, controlale vos la pija. Además te aclaro, si lo conociste casado seguramente a vos te va a cagar igual que la cagó a la mujer. Porque el lobo nunca pierde las mañas", había expresado.