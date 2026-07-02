El Mundial 2026 trajo el duelo menos pensado: de México versus Inglaterra a Maná contra Oasis

En este Mundial 2026, como en algunos anteriores, los partidos se juegan en las redes sociales además de en los estadios. Aunque la particularidad que trae esta edición es el peso de quienes se meten en el barro de X (ex Twitter) a polemizar alrededor de los resultados. El cantante de Oasis, Liam Gallagher, aseguró que el próximo domingo Inglaterra -su país- vencerá a México, uno de los organizadores del torneo, por 5 a 0 y despertó la ira de un colega rival como Fher Olivera de Maná, quien cruzó el pronóstico del británico y se prendió a la provocación

"El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5 a 0. A ver, no manches. Ubícate, wey. ¿5 a 0? Cálmate. Nos vemos el domingo a ver cómo nos va, wey. No mames", soltó Olivera en un video desde el balcón de su departamento y cubierto con una bandera mexicana. La confianza del latinoamericano en la selección que conduce Javier Aguirre y que viene en su mejor rendimiento en las historia de las copas del mundo, fue evidente.

Gallagher era un habitual usuario de la red social de Elon Musk y conoce cómo moverse por ese mundo tantas veces identificado como una "cloaca digital", aunque estaba bastante ausente en el último tiempo. Al volver a mostrarse activo, alguien elogió el gesto y hasta se animó a decirle que merecía un 20% de las ganancias de la red. Así fue que comenzó la polémica del resultado aventurado por el cantante de Manchester, hincha fanático del City donde brilló Sergio "Kun" Agüero.

A ese mismo posteo escribió una usuaria mexicana, quien le preguntó cómo se sentía con el hecho de que Inglaterra sea "aplastado" por México en el Estadio Azteca, lo que generó el pronóstico del músico, que tanta polvareda levantó en el país de Pancho Villa y El Chavo del 8. Desde ese posteo, que ocurrió el último miércoles por la mañana, Gallagher tuvo que dejar decenas de tuits sólo para responder acusaciones de todo tipo: desde racismo a humillación, cuando sólo contestó una provocación con la altura que se merecía el momento.

El tuit que respondió Liam Gallagher donde pronosticó la goleada inglesa sobre México, que desató el escándalo.

En las respuestas que dio Gallagher mientras pasaban las horas mantuvo el nivel de provocación y hasta concilió otros resultados como el 3 a 0, "por el calor y la altura" del mítico estadio mexicano en el cual Diego Armando Maradona dio la vuelta olímpica en México 86. La dinámica "baitera" del cantante en la red social predispuso un fuerte enojo por parte de los mexicanos, los mismos que alguna vez aseguraron que Lionel Messi había despreciado su "playera".

La banda Oasis viene con un vínculo perfecto con la selección que tiene a Harry Kane como delantero centro. Tras la victoria 2 a 1 frente a la República Democrática del Congo, los futbolistas británicos celebraron con la canción Wonderwall de Oasis, en un enlace muy particular con los miles de ingleses que se acercaron al estadio para ver la victoria de su equipo.