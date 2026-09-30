La AFA prepara la despedida de Messi y busca reunir a los campeones del mundo: quiénes estarán en el Monumental

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina empieza a tomar forma y ya se conocen varios detalles de la jornada que tendrá al capitán como gran protagonista. El próximo 6 de octubre, el rosarino volverá a pisar el Monumental con la camiseta albiceleste en una noche que servirá para reconocer su histórica trayectoria y reunir a buena parte de los futbolistas con los que conquistó el Mundial de Qatar 2022.

Para convertir el encuentro en una verdadera celebración de aquella generación, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) extendió la invitación a todos los integrantes del plantel campeón del mundo y a sus familias. La idea es que quienes compartieron aquella consagración puedan estar junto a Messi en una fecha cargada de emoción y simbolismo.

Lionel Messi se prepara para su despedida en el Monumental

Sin embargo, reunir al grupo completo no será posible. Varios de los campeones se encuentran actualmente en clubes del exterior y algunos compromisos deportivos complicaron sus posibilidades de viajar a la Argentina.

Entre las ausencias que ya están confirmadas aparecen Paulo Dybala y Nahuel Molina, quienes no podrán trasladarse desde Italia. La Roma decidió no autorizar que ambos futbolistas se ausenten de los entrenamientos del equipo para participar del homenaje. Según explicó la institución italiana, la determinación se tomó por "razones deportivas y logísticas", principalmente por la duración que implica un viaje hacia Sudamérica y la cercanía con los próximos compromisos oficiales del conjunto.

La Roma no autorizó ni a Paulo Dybala ni a Nahuel Molina a ser parte de la despedida de Messi

Desde Roma también destacaron la importancia que Messi tiene para los dos jugadores y el vínculo que construyeron con el capitán durante sus años compartidos en la Selección Argentina. De todas maneras, el calendario terminó pesando en la decisión.

Los campeones que sí estarán en el Monumental

Mientras algunas figuras no podrán sumarse, otros integrantes del equipo campeón del mundo ya tienen asegurado su lugar. Entre los futbolistas que forman parte de la actual convocatoria de Lionel Scaloni y podrán participar de la celebración se encuentran Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi.

Leandro Paredes y Rodrigo De Paul estarán presente en la despedida de Messi

A ellos se sumarán varios nombres con presencia vinculada a River. Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Thiago Almada y Ángel Correa no fueron convocados para esta fecha FIFA, aunque igualmente estarán presentes en el Monumental para acompañar a Messi. El objetivo de la AFA es conseguir que la mayor cantidad posible de protagonistas de Qatar 2022 vuelva a reunirse para compartir con el capitán una jornada especial para toda la generación que alcanzó la tercera estrella de la Selección Argentina.

Quien tampoco podrá estar es Alejandro "Papu" Gómez: el mediocampista de 38 años rescindió recientemente su vínculo con Padova y acordó continuar su carrera en el Forte Virtus de Emiratos Árabes Unidos. Actualmente se encuentra en Dubái, por lo que no viajará a Buenos Aires.

La AFA busca reunir a la mayor cantidad de campeones del mundo para la despedida de Lionel Messi.

El "Papu" fue una pieza del proceso encabezado por Scaloni y formó parte de tres de las grandes conquistas de este ciclo: la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar. Su última aparición con la camiseta argentina fue precisamente durante la Copa del Mundo, frente a Australia por los octavos de final.

La situación de Guido Rodríguez todavía presenta interrogantes. El mediocampista, actualmente en Valencia, no fue convocado para esta fecha FIFA y hasta el momento tampoco existió una comunicación oficial del conjunto español que descartara su presencia en el Monumental. De todos modos, el calendario podría convertirse en un obstáculo. La cercanía del siguiente compromiso del Valencia, que deberá recibir a Racing de Santander, podría terminar impidiendo que Rodríguez viaje a la Argentina para participar de la celebración.

Lionel Messi tendrá su última gran noche con la Selección Argentina

Entre quienes ya cerraron su etapa con la Selección pero sí volverán para esta ocasión estará Ángel Di María quien se despidió de la Albiceleste después de la Copa América 2024, aunque recibió la invitación y acompañará a Messi en una noche que volverá a reunir a varios de los protagonistas de la etapa más exitosa del ciclo Scaloni.

También estará Franco Armani, quien actualmente continúa su carrera en el fútbol colombiano con Atlético Nacional. El arquero, integrante del plantel que levantó la Copa del Mundo en Qatar, hará un espacio en su calendario para reencontrarse con Messi y varios de sus antiguos compañeros en el Monumental.