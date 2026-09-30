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Candela Arizaga fue a fondo contra Facundo Moyano y advirtió: "Tendré que..."

Moyano sigue arropado en Madrid en medio de la polémica.

30 Septiembre de 2026 11:22
Candela Arizaga y Facundo Moyano
Candela Arizaga y Facundo Moyano

La tensión entre Candela Arizaga y Facundo Moyano parece estar lejos de terminar. Cuando todavía resonaban las declaraciones que el dirigente hizo frente a Moria Casán, la influencer reapareció con un contundente descargo y dejó abierta la posibilidad de llevar el enfrentamiento a la Justicia.

Todo ocurrió después del paso de Moyano por La Mañana con Moria, donde se refirió públicamente al vínculo que mantuvo con la joven. Sus palabras no habrían caído nada bien y su ex eligió Instagram para responder, aunque evitó mencionar directamente al ex ministro en su publicación: "Qué peligroso es hablar de ética cuando se juega con la privacidad ajena, se cuentan versiones convenientes para agarrar un caso y después se pretende ocupar el lugar de víctima", escribió en el comienzo de su historia.

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Pero el punto más delicado apareció después. Arizaga aseguró que habría sido grabada sin autorización y reveló que, pese a la gravedad que le atribuyó al episodio, en su momento optó por no realizar una denuncia: "Fui buena y decidí no denunciarte por grabarme sin mi consentimiento, mentirle a mi familia y a los medios", expresó la joven.

La publicación tomó todavía más fuerza cuando hizo referencia a una eventual disputa legal. Ante la posibilidad de ser querellada, Candela aseguró que existen elementos que respaldarían su versión y anticipó que podría recurrir a un abogado: "¿Y resulta que ahora sos vos el que quiere manejarme judicialmente? Por suerte, una cosa es el relato y otra muy distinta son las pruebas, tendré que consultarle a mi abogado para ver cómo siguen las cosas", sentenció.

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El descargo de Candela Arizaga
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El descargo apareció en medio de días particularmente agitados alrededor de Moyano. Tras su entrevista con Casán y la repercusión que generaron sus declaraciones, viajó a Madrid. Precisamente desde Primicias Ya aportaron otro dato que volvió a poner su vida sentimental bajo la lupa: aseguraron que en España se encontraría con Natalia Cometto, señalada como una supuesta amante y como la mujer por la que habría dejado a Eva Bargiela.

Mientras Facundo Moyano permanece en Europa, Candela Arizaga decidió no quedarse callada: su mensaje no solo volvió a exponer el conflicto entre ambos, sino que incorporó un elemento que podría cambiar el rumbo de la disputa: la joven sostuvo que tiene pruebas y planteó públicamente la posibilidad de consultar a su abogado para definir cómo avanzar.

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