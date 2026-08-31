Las Leonas volvieron al país con la Copa del Mundo y una multitud las recibió como heroínas

Las Leonas volvieron a casa con la Copa del Mundo, las medallas colgadas del cuello y la historia otra vez entre las manos. La delegación argentina arribó este lunes al país después de conquistar el Mundial de hockey femenino y fue recibida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza por familiares, hinchas y decenas de curiosos que llegaron con banderas albicelestes y camisetas para celebrar junto a ellas.

El avión que trasladó al plantel aterrizó a las 5.30 y, pocos minutos antes de las 7, se abrieron las puertas del hall del aeropuerto. Más de 200 personas esperaban a las campeonas , que aparecieron con la copa como protagonista, las medallas doradas y una alegría imposible de esconder.

Las Leonas campeonas del mundo

"Este recibimiento es algo hermoso, felicidad plena, absoluta", dijeron las jugadoras en medio del tumulto de gente que buscaba abrazarlas, saludarlas y tomarse una fotografía. La Copa pasó de mano en mano mientras las campeonas intentaban devolver cada muestra de cariño.

La emoción tuvo además un significado especial. Las Leonas venían de perder tres finales consecutivas y este título representó la posibilidad de romper una barrera que durante años parecía imposible de atravesar. "Rompimos la pared", repetían las jugadoras al recordar el camino recorrido.

Las Leonas fueron recibidas por una multitud en Ezzeiza

El equipo dirigido por Fernando Ferrara se impuso este sábado ante Países Bajos, la defensora del título, en una final disputada en Amstelveen. El partido terminó 1 a 1 y la Argentina ganó 3 a 1 en los penales.

El título se definió después de una remontada emocionante donde las neerlandesas se pusieron en ventaja a los 14 minutos del segundo cuarto, con un gol de Jansen. Cuando parecía que el partido se escapaba, María José Granatto capturó un rebote cerca del arco y convirtió el empate a solo seis minutos del final.

🇦🇷🏆 Las Leonas regresaron a casa.

🏒🥇 Las campeonas del mundo regresaron a casa luego del título obtenido en el Mundial de Hockey femenino 2026.

📢 La capitana de la selección, María José Granatto habló sobre la convicción de la selección.

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En la tanda de penales, marcaron Sofía Cairó, Victoria Granatto y Brisa Bruggesser. El remate de Zoe Díaz fue anulado porque golpeó la bocha con el revés del palo. Para Países Bajos convirtió Marijin Veen, mientras que Pien Sanders, Felice Albers y Freeke Moes fallaron.

La arquera Cristina "China" Cosentino fue la gran heroína de la definición al atajar remates decisivos. El penal definitivo lo convirtió Sofía Cairó, que desató el festejo argentino y selló la tercera estrella mundial, después de los títulos obtenidos el 8 de diciembre de 2002 en Perth, Australia, y el 11 de septiembre de 2010 en Rosario.

El camino pesado hasta la victoria

La consagración no fue magia. Las Leonas atravesaron una primera fase exigente, con empate 1-1 ante Estados Unidos, triunfo 3-2 frente a Alemania y victoria 2-0 sobre Escocia. En la segunda fase derrotaron 3-0 a España y empataron 0-0 con Bélgica El partido ante Alemania fue especialmente importante por la presión que implicaba el resultado.

🏑🇦🇷 "OTRA CORONACIÓN DE GLORIA PARA ARGENTINA"



LAS LEONAS derrotaron a PAÍSES BAJOS y son CAMPEEONAS DEL MUNDO pic.twitter.com/1Lg3nkpIoI — Noticias Argy 🚨🇦🇷 (@noticias_argy) August 29, 2026

En semifinales, la Argentina consiguió una victoria ajustada por 1-0 ante Australia con gol de Julieta Jankunas. Después llegó la final, el empate, los penales y una noche inolvidable para el hockey argentino.

El plantel campeón

El equipo argentino que se consagró en el Mundial de Países Bajos y Bélgica estuvo integrado por:

Cristina Cosentino

Mercedes Artola

Sofía Toccalino

Agustina Gorzelany

Valentina Raposo

Agostina Alonso

María José Granatto

Sofía Cairó

Victoria Sauze

Victoria Granatto

Eugenia Trinchinetti

Lara Casas

Juana Castellaro

María Paula Ortiz

Julieta Jankunas

Victoria Miranda

Zoe Díaz

Emma Knobl

Brisa Bruggesser

Milagros Alastra

Cada una de ellas fue parte de un recorrido que terminó con la Copa del Mundo en alto y una multitud esperándolas en Ezeiza. Las Leonas regresaron con la medalla de campeonas, pero también con algo más poderoso: la confirmación de que después de tres finales perdidas, de tanta espera y de tanta tensión, finalmente pudieron romper la pared.