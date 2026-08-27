Las malas decisiones que llevaron a River a otra crisis: sin DT y afuera de todo

River Plate atraviesa uno de los peores momentos de su historia en cuanto a lo deportivo y lo financiero, luego de quedar afuera de la Copa Sudamericana en la derrota por penales que protagonizó en el Estadio Monumental frente a Independiente de Santa Fe por los Octavos de Final. Durante la tarde de este jueves, renunció al cargo de entrenador Eduardo "Chacho" Coudet, quien será reemplazado de forma interina por Leonardo Ponzio. De su paso quedaron fuertes recuerdos, como los futbolistas que dejó relegados en un container y la oportunidad histórica de haber tenido un mercado de pases récord con incorporaciones de nivel mundial.

"Soy el primero que se puso plazos y tenía en claro que acá en este club hay que ganar y jugar bien", reconoció Coudet en la conferencia de prensa de despedida que realizó. "Ayer era un partido para golear y terminamos sin clasificar. Eso fue un punto de inflexión determinante", agregó en relación a las razones de su salida. Si bien el entrenador se va, no lo hace indemne. Se lleva en su registro la peor marca de derrotas consecutivas de la historia de River Plate, con las seis que tuvo a comienzos de este campeonato.

River no pudo con Independiente Santa Fe y terminó afuera de la Copa Sudamericana.

El récord negativo ya es malo de por sí, pero es peor áun si se contemplan las exorbitantes gastos que tuvo la institución en cuanto a incorporaciones. Salvo Nicolás Otamendi, que llegó con el pase en su poder, el resto de las compras de jugadores de selección que hicieron tuvo costos abismales que rondaron los 70 millones de dólares. Sólo por Thiago Almada y Ángel Correa, se pusieron 20 y 15 millones respectivamente.

Más atrás, por Lucas Beltrán se pusieron entre 7,5 y 8,6 millones de dólares, por Mauro Arambarri casi 7 millones de dólares y por Tobías Andrada una cifra cercana a los 6 millones de dólares; al igual que por Francisco Ortega. En ese sentido, los 2,5 millones que se pagaron por Rafael Santos Borré parecen muy lejanos, pero no tanto como los 800 mil dólares que pagaron por Giovanni González.

Así de feliz llegaba Eduardo Coudet a River Plate.

Todas esas comprar llaman mucho más la atención cuando se recuerda a los jugadores abandonados en el container que definió Coudet a la hora de marginar a ciertos futbolistas del primer equipo. Si bien algunos nombres de ese grupo son más ignotos, hubo otros que llamaron mucho la atención, como el de Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Giuliano Galoppo, Manuel Lanzini, Matías Kranevitter y Rodrigo Aliendro, entre otros.

En ese sentido, la salida de Maximiliano Salas a Independiente Rivadavia, de Maximiliano Meza a Independiente de Avellaneda, el préstamo de Ian Subiabre a Tigre y el éxodo del chileno Paulo Díaz al Atlanta United de Estados Unidos, demostraron que no eran todos "paquetes" los futbolistas que fueron relegados por Coudet, quien además tuvo el placer de reemplazar a cada uno de ellos con figuras de nivel mundial.

Marcelo Gallardo también tuvo un mercado de pases millonario que no logró éxitos deportivos.

Al mismo tiempo, la llegada del "Chacho" fue en reemplazo de Marcelo Gallardo, en su segundo paso por River Plate como entrenador. "El Muñeco" también tuvo, en el mercado anterior, un gasto récord en cuanto a incorporaciones, en el que gastó más de 35 millones de euros en las incorporaciones de Kevin Castaño, Sebastián Driussi, Maximiliano Salas, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel, Juan Carlos Portillo, Matías Galarza Fonda, Juan Fernando Quintero y Gonzalo Tapia.

Llamativamente muchos de esos nombres terminaron en el container de Coudet, quien también se dio el lujo de relegar a futbolistas que costaron más que los gastos de muchos equipos enteros de la Liga Profesional de Fútbol. El futuro de River Plate será con otro entrenador que deberá cargar en sus espaldas todos los errores institucionales y financieros de los últimos años. Los que suenan son Hernán Crespo, Santiago Solari, Ramón Díaz, Pablo Aimar, Gabriel Milito y Diego Cocca. Llegue quien llegue, lo hará condicionado por decisiones en las que no tuvo nada que ver.