La eliminación de la Copa complicó a River: cantos contra la dirigencia, corridas y empujones en el hall

River quedó eliminado por penales de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe y sumó un nuevo papelón para una colección que se agiganta en los últimos meses. Los hinchas no ocultaron su furia y se expresaron en el hall del Monumental. "Que se vayan todos...", "cantemos todos para que vuelva Ramón..." y " la camiseta se tiene que transpirar", fueron algunos de los cánticos que sonaron tras la derrota.

River volvió a decepcionar a sus hinchas, que con frecuencia manifiestan su disconformidad en las tribunas del Monumental o, como en este caso, en el hall como en la derrota 1-0 frente a Central. Uno de los cánticos que sonó fue el característico "que se vayan todos", señal de descontento con el cuerpo técnico de Eduardo Coudet y con los jugadores. Más tarde, pidieron por el regreso de Ramón Díaz, uno de los entrenadores más importantes de la historia de la institución que actualmente se encuentra sin trabajo e insinuó su deseo de volver en los últimos meses. "Cantemos todos para que vuelva...", se escuchó en los pasillos internos del estadio.

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Pese a que aún no hay novedades sobre su futuro, la relación entre el Chacho y los hinchas ya está rota. La silbatina cuando la voz del estadio anuncia su nombre es cada vez más fuerte, producto de los malos resultados que cosechó el equipo en los últimos meses.

Lo cierto es que el desarrollo del partido (y -podría decirse- de la serie entera) no ameritaba una derrota para el Millonario, y menos aún que los flashes recayeran en el arquero Santiago Beltrán, quien malogró el último penal. El jovencito había atajado tres. Y el público, en medio de la decepción total, se lo reconoció: hubo aplausos y contención para un arquero que promete mucho.

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El clima de tensión escaló rápidamente en el hall. Entre algunos incidentes menores y la caída de las vallas de contención que intentaban ordenar el tumulto, la bronca popular se canalizó en cánticos lapidarios, princialmente contra el DT, quien además decidió cancelar la conferencia de prensa. ."Chacho" Coudet se retiró del estadio a las 2.30 de la madrugada. Y hoy mismo comienza la danza de nombres pensando en una posible sucesión.

Con la eliminación de esta noche River culmina un inicio del segundo semestre para el olvido y complica seriamente sus chances de disputar la próxima Copa Libertadores. La caída por Copa Argentina ante Aldosivi, las seis derrotas consecutivas por torneos de AFA que conforman la peor racha en el profesionalismo, y esta caída por penales ante Independiente Santa Fe completaron un mes y medio que quedará marcado en las páginas negras de la historia del club.











