Lo negó todo: Adorni desmintió que Milei vaya a viajar a Chile para buscar una foto con la Selección Sub-20

Luego de que se la versión acerca de que el presidente Javier Milei viajaría a Chile para sacarse una foto con la Selección de fútbol Sub-20, que el domingo jugará una final del Mundial de la categoría contra Marruecos, el vocero Manuel Adorni negó la posibilidad de manera escueta, con un tuit con una sola palabra: "Fake", acompañada de la ya gastada palabra "fin".

La información la había confirmado el sitio Doble Amarilla, quienes habían asegurado que desde la Presidencia se habían contactado con la FIFA para averiguar sobre el protocolo y para gestionar que los carabineros, como se llama a la fuerza de seguridad chilena, disponga de un operativo para cuidar a Milei. La cercanía con las elecciones de medio término y las dificultades que enfrenta la campaña aportaron a darle credibilidad a la versión.

El vocero Manuel Adorni negó que Javier Milei quiera una foto con la Selección Sub 20.

Lo cierto es que la polémica se despertó rápidamente ya que realizar la foto hubiera implicado compartir escenario con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, con quien tiene un gran enfrentamiento desde que asumió. Pero también significaba posar con su par chileno, Gabriel Boric, otro jefe de Estado con el que no se lleva nada bien y con quien tuvo más de un cruce virtual.

La relación de Milei con el fútbol siempre fue compleja. El año pasado emitió el Decreto 939 que elevaba la carga tributaria a los clubes . La Justicia frenó la decisión en agosto cuando la Sala 3 de la Cámara Contencioso y Administrativo Federal ratificó lo que había dictaminado el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 6 falló a favor de la AFA y ordenó al Ejecutivo restituir la alícuota original del 7,5%, para echar por tierra el pretendido aumento al 18,5%.

Lionel Messi evitó la foto con Javier Milei.

Milei también tuvo un rechazo firme hacia la propuesta de Conmebol para organizar un mundial de fútbol en España, Portugal, Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay. Su faltazo a la cumbre del 23 de septiembre en Nueva York, sin importar que había confirmado su presencia y la del canciller Gerardo Werthein, fue un detonante de esta mala relación. Allí participaron otros mandatarios como el uruguayo Yamandú Orsi y el paraguayo Santiago Peña, además del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el de Conmebol, Alejandro Domínguez.

El otro palazo del presidente de las cuatro camperas lo recibió hace pocos días en el marco de su nueva gira por Estados Unidos, donde intentó de manera desesperada lograr una foto con el capitán de la Selección de fútbol mayor, Lionel Messi. Desde el entorno del astro argentino entendieron la intencionalidad electoral de la foto, por lo que evitaron aceptar, sin importar las presiones de Werthein, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el secretario de Deportes, Daniel Scioli.