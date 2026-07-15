Argentina lo dio vuelta a puro fútbol, corazón y garra: le ganó 2-1 a Inglaterra y defenderá el título ante España

Cuando parecía que la historia se complicaba, Argentina volvió a hacer lo que mejor sabe: resistir, reaccionar y ganar. La Selección derrotó 2-1 a Inglaterra en Atlanta, dio vuelta una semifinal que se le había puesto cuesta arriba y se metió en la final del Mundial 2026. Fue una noche de dientes apretados, tensión, golpes y un final absolutamente descontrolado. Después de un primer tiempo cerrado y con pocas situaciones, el partido explotó en el complemento. Y explotó para todos lados.

Gol de Inglaterra

El navegador no soporta este contenido.

El segundo tiempo apenas había comenzado cuando Inglaterra encontró el golpe que parecía cambiarlo todo. A los 54 minutos, Anthony Gordon le ganó la espalda a Nahuel Molina y apareció solo en el segundo palo tras un centro de Morgan Rogers. Argentina quedó aturdida y, por unos minutos, la semifinal pareció escaparse. Encima, Cristian Romero recibió la amarilla por una falta sobre Jude Bellingham y se sumó a Lisandro Martínez entre los jugadores condicionados.

Pero la Selección no se desmoronó. A los 57 minutos tuvo una chance enorme: Giuliano Simeone quedó mano a mano con Jordan Pickford, pero tardó demasiado en definir y Djed Spence logró anticiparlo. La reacción estaba en marcha. Con el correr de los minutos, Argentina empezó a empujar a Inglaterra contra su arco. Y ahí apareció Jordan Pickford. A los 68 minutos, el arquero inglés protagonizó una tremenda atajada para despejar contra su palo derecho un cabezazo a quemarropa de Nicolás González.

Siete minutos después, la Selección estuvo a centímetros del empate. Alexis Mac Allister estrelló un cabezazo contra el palo y, en la continuidad de la jugada, Pickford volvió a responder para contener otro ataque argentino. La Albiceleste insistía. Y el partido ya era una caldera. A los 85 minutos llegó el desahogo. Lionel Messi recibió y encontró a Enzo Fernández. El volante acomodó la pelota con la zurda y sacó un derechazo cruzado imparable que venció a Pickford. Golazo. 1-1.

El empate de Enzo Fernández

El navegador no soporta este contenido.

Argentina había vuelto a la vida. Y, como si el empate no fuera suficiente, la Selección fue por todo. El reloj marcaba 91 minutos. El partido parecía encaminado al alargue. Pero esta Argentina tiene una costumbre: nunca dejar de creer. Mac Allister sacudió el palo con un disparo. La pelota siguió viva y Lionel Messi levantó un centro desde el costado derecho. En el segundo palo apareció Lautaro Martínez. El Toro metió el 2-1 y desató una locura absoluta en Atlanta.

Argentina había dado vuelta la semifinal en el momento más dramático. Inglaterra quedó sin respuestas. El árbitro adicionó nueve minutos y la tensión se volvió insoportable, pero la Selección resistió. El Dibu Martínez volvió a ser garantía. La defensa aguantó cada embestida. Y el reloj, finalmente, llegó a los 90. A las 18:03 llegó el momento que todos esperaban. ¡Final del partido! Argentina le ganó 2-1 a Inglaterra y se clasificó a la final del Mundial 2026.

Lautaro Martínez le dio la víctoria a la albiceleste

El navegador no soporta este contenido.

La Selección volvió a tener una muestra de personalidad. Perdió, reaccionó, se levantó y terminó festejando una victoria inolvidable. Lionel Scaloni, además, alcanzó un récord histórico al superar una marca de Menotti y llegar a una cifra de partidos dirigidos en Mundiales que lo puso a la altura de Carlos Bilardo. Pero esta vez, el número más importante fue otro. El 2-1. Y el destino, otra vez, tiene a Argentina jugando una final del mundo. Defenderá el título ante España el próximo domingo.