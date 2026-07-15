Scaloni de cara al duelo ante Inglaterra: "Intentaremos hacernos dueños de la pelota"

El entrenador Lionel Scaloni charló con la prensa luego de revelar la formación con la que la Selección argentina de fútbol disputará la Semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra y confirmó la intención de adueñarse del juego en el duelo que la prensa y el pueblo argentino ya bautizaron como el partido del siglo.

"Nosotros intentaremos hacernos dueños de la pelota. La idea es agarrar la pelota que es como nos defendemos. Nosotros sufrimos cuando no tenemos la pelota, por eso buscaremos tenerla y lejos de nuestro arco", explicó Scaloni ante Telefe, y tras confirmar que Giuliano Simeone reemplazará a Rodrigo de Paul, uno de los favoritos del entrenador.

La Scaloneta se prepara para enfrentar a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

Sobre el conjunto británico señaló que "es un rival difícil" e "histórico". "Argentina e Inglaterra son dos selecciones que llegan generalmente a una instancia de final y es extraño que sea en semifinales", reveló. A su vez elogió a Thomas Tuchel, el director técnico británico. "Me encanta su entrenador, le tengo aprecio, me gusta su manera de ser y de jugar, le dio su impronta a la selección", indicó.

Consultado por la importancia que tiene el partido, también se refirió a la historia de 1986 y cómo brilló Diego Armando Maradona en esa ocasión. "Fue el partido más importante en la historia de los Mundiales. Lo más importante es que quedó grabado en nuestros corazones", recordó.

Con el capitán al frente: Lionel Messi encabezó la salida de "La Scaloneta" al calentamiento frente a Argelia en su debut en el Mundial 2026.

La Selección argentina de fútbol va con Emiliano "Dibu" Martínez en el arco; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian "Cuti" Romero y Nahuel Molina en la defensa; Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister en el mediocampo; y Julián Álvarez y el capitán Lionel Messi adelante. En el banco argentino estarán: Juan Musso, Gerónimo Rulli, Marcos Senesi, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Facundo Medina, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Nicolás González, Thiago Almada, Rodrigo De Paul, Nico Paz, José Manuel López y Lautaro Martínez.

El conjunto inglés sale a la cancha con Jordan Pickford en el arco; Reece James, John Stones, Marc Guehi, Djed Spence en la defensa; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham y Morgan Rogers en el mediocampo; y Anthony Gordon y Harry Kane arriba. Sus suplentes serán: Dean Henderson, James Trafford; Ezri Konsa, Nico Oreilly, Trevoh Chalobah, Dan Burn, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Eberechi Eze, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Ollie Watkins, Ivan Toney y Noni Madueke.