Pergolini rechazó la pelea de box que le propuso Tinelli: "No hay forma de que me suba a un ring"

El conductor y empresario Mario Pergolini rechazó la propuesta de un combate de boxeo que le había hecho su colega Marcelo Tinelli, en el marco de una charla con Luquitas Rodríguez, creador del ciclo "Párense de manos" en el que famosos e influencers participan de un duelo pugilístico. Todo arrancó cuando el creador de VideoMatch se animó a desafiar a su rival de los años 90 en el medio del diálogo con Rodríguez en el ciclo que conduce en Infobae, en el marco del Mundial 2026.

"Todos me dicen 'Papá un día tenés que pelear vos ahí'. Yo no voy a ir a boxear ahí, me van a cagar a trompadas. Deben haber muchos que me deben querer pegar y yo alguna piña voy a querer meter", reconoció Tinelli mientras hablaba con los animadores de Vorterix.

Consultado sobre una posible pelea con el ex Caiga Quien Caiga, con quien mantuvo una dura rivalidad por el prime time televisivo de los años 90, Tinelli no dudó y soltó cuál era su pronóstico. "¿Con Pergolini? ¿Querés que te diga lo que siento? No me dura ni medio round", lanzó. Los empleados de Pergolini presentes lo advirtieron que su potencial rival hacía karate y que lo llamaban "el japonés". La respuesta del ex Bailando por un Sueño demostró que no tiene dudas: "Porque come sushi debe ser".

La respuesta de Pergolini

Al aire de su señal, el líder de Vorterix se refirió sin muchas vueltas a lo que había trascendido en los medios. "Tuve un desafío", reconoció con sorna. Uno de sus columnistas le preguntó si había que hacer algo con eso. "Decirle 'sí, tenés razón'. No hay forma de que me suba a un ring ni con un nene de 10 años", reconoció. La rivalidad de ambos es de larga data aunque la reconciliación llegó hace muchos años, cuando las luces de los estudios de televisión le quitaron la ceguera que ambos tenían.