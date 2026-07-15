De la batalla campal al "sigan hablando": los mejores memes de la épica remontada de Argentina ante Inglaterra

Argentina volvió a hacerlo. Sufrió, se enojó, corrió, pegó el grito y terminó festejando. La Selección derrotó 2-1 a Inglaterra en una semifinal histórica y se clasificó a la final del Mundial 2026. Y mientras los jugadores celebraban en Atlanta, las redes sociales hicieron lo suyo: convirtieron cada detalle del partido en un meme. Porque si hay algo que dejó la noche fue material.

Los mejores memes de la épica remontada de Argentina ante Inglaterra

Los mejores memes de la épica remontada de Argentina ante Inglaterra

El primer tiempo fue una auténtica guerra futbolística. Argentina e Inglaterra se sacaron chispas desde el arranque y los memes comenzaron a circular a toda velocidad. A los tres minutos, después de una infracción de Enzo Fernández y los primeros empujones, Lionel Messi miró a un jugador inglés y le hizo un pucherito con la boca. La interpretación de los internautas fue inmediata: "Ah, ¿sí? Mirá vos, che".

La Pulga quedó convertido en el protagonista de una escena de barrio mientras el partido comenzaba a calentarse. A los 15 minutos, Leandro Paredes protagonizó otra postal viral después de una entrada limpia sobre Jude Bellingham, a quien le quitó la pelota de manera brillante. Pero el dato que alimentó el ingenio de las redes fue contundente: hubo 19 faltas en el primer tiempo. ¿La conclusión? Para muchos, aquello no era una semifinal del Mundial. Era una batalla campal.

Los mejores memes de la épica remontada de Argentina ante Inglaterra

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Incluso aparecieron las comparaciones con el recordado partido entre Barcelona y Athletic de Bilbao por la Copa del Rey de 1984, aquella pelea histórica en la que Diego Maradona repartió varias murras durante la reyerta entre los planteles. Y Giuliano Simeone tampoco se salvó. Algunos memes lo mostraron afilando los tapones con una amoladora durante la pausa de hidratación.

El comienzo del segundo tiempo fue un baldazo de agua fría para la Argentina. Anthony Gordon apareció solo en el área y marcó el 1-0 para Inglaterra. Los festejos de los anti-Messi no tardaron en aparecer. Uno de los memes más compartidos mostró a Cristiano Ronaldo celebrando con una felicidad desbordante. Del otro lado, los argentinos y algunos neutrales apelaron al humor para sobrellevar el mal momento y convirtieron al entrenador mexicano Javier Aguirre en el encargado de insultar risueñamente a Gordon. La semifinal parecía complicarse. Pero Argentina tenía otros planes.

Los mejores memes de la épica remontada de Argentina ante Inglaterra

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Cuando la Selección más necesitaba una reacción, apareció Enzo Fernández. El volante sacó un zapatazo y marcó el empate. Y su festejo fue casi tan comentado como el gol. Enzo hizo el clásico Topo Gigio y luego levantó las manos en un gesto imposible de no interpretar como un mensaje directo: "sigan hablando". Las redes, por supuesto, explotaron. El mediocampista pasó de ser el autor del 1-1 a convertirse en el protagonista de una catarata de memes que celebraron su respuesta dentro de la cancha.

Pero el verdadero estallido llegó sobre el final. Cuando el partido parecía encaminarse al alargue, Lautaro Martínez apareció en el segundo palo y metió el cabezazo del 2-1. La reacción fue instantánea. "Jajaja, Argentina eliminada. El cabrón de Lautaro Martínez en el 90", escribió un usuario, acompañado por un meme en el que un ciclista entraba por el segundo palo y ponía la cabeza para marcar el gol. Como el delantero del Inter. Pero con rueditas.

Los mejores memes de la épica remontada de Argentina ante Inglaterra

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La imagen resumió a la perfección la sensación de los argentinos: cuando parece que no llega nadie, aparece Lautaro. Pero no todo ocurrió dentro de la cancha. La transmisión oficial volvió a mostrar a las celebridades que estaban en los palcos. Mick Jagger y Louis Tomlinson aparecieron entre las imágenes de la tribuna y se llevaron su cuota de memes. Sin embargo, hubo una ganadora indiscutida. La cámara enfocó a una enfervorizada hincha argentina de pelo color fuego.

Las redes hicieron su trabajo y rápidamente identificaron a la periodista Nancy Pazos. "¿Nancy Pazos? Ganadora. ¿Mick Jagger? Por el tercer puesto", fue el veredicto de las redes. Y como si faltara alguien más para completar la lista de hinchas, apareció la cuenta oficial del monstruo del Lago Ness de Escocia. Sí. También hincha de la Scaloneta. Argentina ganó 2-1, se metió en la final del Mundial y volvió a demostrar que puede convertir un partido dramático en una fiesta.

MÁS MEMES DE LA VICTORIA

Scored a 90th minute winner against England in a World Cup semi finals and pulled this celebration. Enzo Fernandez is so cold pic.twitter.com/KOuqZpI5g7 — Darren (@MUFCDarren_) July 15, 2026

**JAJAJA ARGENTINA ELIMINADA**



- El cabrón de Lautaro Martinez en el 90: pic.twitter.com/fX3jRWIbqx https://t.co/l7xwJ8c4jL — Mundo Despectivo (@MundoDespectivo) July 15, 2026

Todo Argentina a Gordon en este momento pic.twitter.com/lgJsm3OPWP — mauricio pedroza (@mauriciopedroza) July 15, 2026

Paredes and Bellingham the moment one of them touches the ball pic.twitter.com/VrpbHmLBQm — Felipe 💙❤️ (@Troll_D_Nika) July 15, 2026

Première intervention de Paredes sur Bellingham : pic.twitter.com/H7SwwFmJVK — Unibet France 🔞 (@UnibetFrance) July 15, 2026

Paredes to Bellingham in that first half pic.twitter.com/FCrtnZX6Ng — CFChris. (@EmenaIo) July 15, 2026

paredes con cualquier inglés pic.twitter.com/zLz0lXI370 — dana (@wheresdana) July 15, 2026

SIMEONE y PAREDES aprovechando la pausa de hidratación pic.twitter.com/fElM1XPlx3 — jessica esoterica (@becerrasimp) July 15, 2026

England vs Argentina so far pic.twitter.com/ekkJBch1KK — Mahir 🇹🇷🇬🇧 (@ScrewderiaF1) July 15, 2026

Y las redes, fieles a su costumbre, se encargaron de que nadie olvidara ningún detalle: ni las patadas, ni el Topo Gigio, ni el ciclista del segundo palo, ni a Nancy Pazos festejando en la tribuna.