"Mundial de mier...": el blooper de Ariel Rodríguez que se viralizó en pleno Argentina-Austria y obligó a un descargo

La televisión en vivo suele ofrecer momentos imposibles de guionar. Y en plena euforia por el Mundial 2026, un simple error técnico convirtió una conversación privada en uno de los episodios más comentados de las redes sociales. Todo ocurrió durante la cobertura previa al encuentro entre Argentina y Austria, cuando la transmisión mostraba imágenes de los hinchas albicelestes en los alrededores del estadio.

Mientras las cámaras enfocaban el color de las tribunas y la expectativa de los fanáticos, un micrófono quedó abierto por error y permitió escuchar una frase de Ariel Rodríguez que rápidamente se viralizó. "Tus grandotes que te gustan, en este Mundial de mier...", alcanzó a escucharse decir al periodista entre risas, en lo que aparentaba ser una broma dirigida a uno de sus compañeros de trabajo.

La situación tomó por sorpresa a quienes seguían la transmisión y el fragmento comenzó a circular de inmediato en las redes sociales. Sin embargo, lejos de generar una polémica por una supuesta crítica a la Copa del Mundo, la mayoría de los usuarios interpretó la escena como una típica chicana interna de producción y reaccionó con humor. Los memes no tardaron en aparecer y la frase se transformó en tendencia entre los fanáticos del fútbol, que aprovecharon el blooper para bromear sobre los códigos y las conversaciones que suelen quedar ocultas detrás de las cámaras.

Ante la repercusión, Rodríguez decidió salir a aclarar el episodio a través de su cuenta de X. En un primer mensaje escribió: "Fue una broma interna en un corte. No es lo que pienso y ustedes lo saben... ¡Gracias a Todos!". Más tarde, acompañó el posteo con un video explicativo en el que intentó despejar cualquier malentendido sobre sus palabras. "Bueno, me dice que al aire sale la frase mundial de, yo digo mundial de mierda, con Joaquín hablando de la interna", dijo.

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Y explicó: "Es una interna que tenemos todos los días, no es lo que pienso, no lo dije al aire, fue simplemente una frase que se escapó al al pasar, porque en linterna hablamos de buen juego, mal juego, y solo digo que es un mundial donde hay un par de equipos, al ser muchos, que, obviamente, hay un par de selecciones que se aprovechan de eso y terminan marcando mucho goles. Cuando estamos todos partiendo de la base, estamos hablando de un muy buen mundial que simplemente es una carga interna que que que tenía con Joaquín, no es lo que tienes". La aclaración terminó de desactivar cualquier posible controversia y reforzó la lectura que predominó desde el primer momento: se trató de una charla informal que nunca debió salir al aire.