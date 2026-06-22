Messi eterno: Argentina venció a Austria, se clasificó y la Pulga escribió otra página histórica en los Mundiales

Hay futbolistas que juegan los Mundiales y hay futbolistas que los convierten en parte de su propia historia. Lionel Messi volvió a demostrar que pertenece al segundo grupo. En una tarde que tuvo tensión, sufrimiento y suspenso hasta el final, el capitán argentino lideró el triunfo por 2-0 sobre Austria y selló la clasificación de la Selección a los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro comenzó con dominio territorial de Argentina, que manejó la pelota desde los primeros minutos ante un rival europeo que apostó por una presión intensa en la mitad de la cancha. La primera gran polémica llegó a los tres minutos, cuando Lautaro Martínez cayó dentro del área tras una infracción que inicialmente no fue sancionada.

La pausa de hidratación del encuentro entre la Selección Argentina y su par de Austria

La revisión del VAR cambió la historia. El árbitro egipcio Amin Mohamed Omar fue convocado a observar la jugada y finalmente sancionó penal para la Albiceleste a los seis minutos. Todo parecía encaminado para una ventaja temprana, pero Messi sorprendió a todos al desviar su remate junto al palo izquierdo del arquero austríaco. El penal fallado alteró el desarrollo del partido. Austria ganó confianza, logró enfriar el ritmo argentino y comenzó a incomodar al conjunto de Scaloni. Marcel Sabitzer tuvo una de las aproximaciones más peligrosas para los europeos, mientras que la selección nacional mostraba dificultades para encontrar fluidez en la generación de juego.

Aun así, Messi siguió siendo el futbolista más desequilibrante del encuentro. A los 18 minutos protagonizó una espectacular acción individual, dejando rivales en el camino antes de encontrarse con una rápida respuesta del arquero Patrick Pentz y una cobertura defensiva salvadora de David Alaba. La pausa de hidratación reflejó la preocupación del cuerpo técnico argentino. Scaloni se mostró activo dando indicaciones mientras Austria exhibía una imagen sólida y competitiva, especialmente en la mitad de la cancha.

Con el correr de los minutos, Argentina logró recuperar el control de la pelota. Enzo Fernández comenzó a encontrar espacios entre líneas y la conexión con Messi se hizo cada vez más frecuente. La insistencia finalmente tuvo premio a los 38 minutos. Tras una buena combinación ofensiva, la pelota quedó servida para Messi dentro del área. El capitán no perdonó y definió desde el punto penal para establecer el 1-0 y desatar el festejo argentino en Dallas.

Así fue el 1 a 0 de Lionel Messi

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Pero el gol tuvo un valor mucho más profundo que el resultado parcial. Con esa conquista, Messi alcanzó los 17 tantos en Copas del Mundo y superó al alemán Miroslav Klose, convirtiéndose en el máximo goleador de toda la historia de los Mundiales en soledad.

Durante gran parte del complemento fue la principal vía de ataque de una Selección que intentaba controlar el partido a través de la posesión. A los 51 minutos dejó una nueva muestra de su talento con una jugada repleta de gambetas y paredes que desarmó la estructura defensiva austríaca. Poco después estuvo muy cerca de ampliar la ventaja. A los 64 minutos sacó un remate rasante desde la puerta del área que obligó al arquero Xaver Schlager a una intervención salvadora.

El segundo gol parecía cuestión de tiempo. Austria, sin embargo, nunca se resignó. El ingreso de jugadores frescos le dio energía al conjunto europeo, que buscó el empate mediante centros y pelotas detenidas. Marcel Sabitzer exigió a Emiliano Martínez con un peligroso tiro libre y Patrick Wimmer estuvo cerca de sorprender con un cabezazo que pasó junto al palo en tiempo de descuento. La Selección también atravesó momentos de preocupación. Cristian "Cuti" Romero sintió molestias en su rodilla derecha y debió abandonar el campo de juego. En su lugar ingresó Nicolás Otamendi, quien aportó experiencia para sostener la ventaja en los minutos más delicados.

Argentina venció a Austria con dos goles de Lionel Messi

Mientras Austria empujaba y Argentina intentaba enfriar el ritmo con la pelota, el desenlace seguía abierto. Nico González tuvo una oportunidad clarísima tras un exquisito pase largo de Lisandro Martínez, pero demoró la definición y desperdició una chance inmejorable para liquidar la historia. La incertidumbre recién se disipó en el tiempo agregado. A los 94 minutos, una jugada caótica dentro del área terminó con varios rebotes y la pelota cayendo nuevamente en los pies de Messi. El capitán no perdonó y estampó el 2-0 definitivo para desatar el festejo argentino en Dallas.

Segundo gol de Messi ante Austria

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El gol tuvo un valor doble. No sólo aseguró la clasificación de la Albiceleste a la siguiente ronda, sino que amplió aún más una marca que ya pertenece al terreno de lo legendario. Después de superar el récord histórico de goles mundialistas durante el encuentro, Messi cerró la jornada con otro tanto para seguir alejándose en la cima de los máximos artilleros de las Copas del Mundo con un total de 18 goles.

El pitazo final encontró a los jugadores argentinos celebrando una victoria trabajada y a los hinchas rendidos ante una nueva función de su capitán. A los 39 años, Messi sigue acumulando récords, resolviendo partidos y escribiendo capítulos que parecen imposibles de repetir. Argentina avanzó de ronda. Y Messi, una vez más, volvió a demostrar que los Mundiales también son su escenario favorito.

La previa

La Selección Argentina se prepara para un desafío clave este lunes 22 de junio, cuando enfrente a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro, que se disputará en el imponente AT&T Stadium de Texas, promete ser un espectáculo lleno de emociones, no solo por lo que está en juego, sino también por los antecedentes y curiosidades que rodean este tremendo cruce de potencias.

Por primera vez en la historia de los Mundiales, Argentina y Austria medirán fuerzas en una competencia oficial. Aunque el historial entre ambas selecciones es breve, los dos enfrentamientos anteriores dejaron huella: una goleada 5-1 en 1980, marcada por el único hat-trick de Diego Armando Maradona con la camiseta albiceleste, y un empate 1-1 en 1990.

Selección Argentina

Curiosamente, cada vez que Argentina se midió ante Austria, lo hizo bajo la dirección de un técnico campeón del mundo: César Luis Menotti en el primer duelo, Carlos Bilardo en el segundo, y ahora Lionel Scaloni estará al mando.

Las estadísticas de la Albiceleste en los segundos partidos de fase de grupos son alentadoras: en sus últimos cinco encuentros en esta instancia, Argentina ganó cuatro y marcó un total de 14 goles . La única derrota ocurrió hace más de seis décadas, en Chile 1962, cuando cayó ante Inglaterra tras debutar con victoria frente a Bulgaria.

Maradona marcó su único hat trick frente a Austria hace 40 años

Ahora, en 2026, la situación es completamente distinta: el partido se jugará al mediodía bajo las altas temperaturas de Texas, pero los jugadores no tendrán que preocuparse por el calor sofocante. El AT&T Stadium cuenta con un techo retráctil que se cerrará para el encuentro y un moderno sistema de aire acondicionado que garantizará condiciones óptimas para los protagonistas.

En la previa del partido, Lionel Scaloni compartió sus impresiones sobre el Mundial y el estado del equipo: " Está jodido saber por dónde va la Copa . Mirando los partidos se aprende mucho. Pero hay situaciones muy extrañas, y entonces las estadísticas son bastante engañosas", afirmó el técnico campeón del mundo.

LA SCALONETA RUMBO AL ESTADIO



El plantel de la Selección Argentina parte hacia el Kansas Stadium para el encuentro ante Austria.#MundialEnDSPORTS #FutbolTotal pic.twitter.com/fWTS0QTKvE — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026

Además, Lionel Scaloni confirmó que cuenta con todos sus jugadores disponibles: "Al 100% es difícil que estén. Lo importante es que lleguen al máximo de sus posibilidades. Están todos disponibles para jugar", dijo contundente en la conferencia de prensa a horas de que se dispute el duelo entre Argentina y Austria. Argentina está lista para seguir escribiendo su historia y todo el pueblo se ilusiona con la cuarta.