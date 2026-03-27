Que venga Zambia: La Scaloneta le ganó 2 a 1 a Mauritania, con goles de Enzo Fernández y Nico Paz

La Selección argentina de fútbol venció 2 a 1 a Mauritania, en uno de los dos últimos amistosos -el martes juega con Zambia- antes del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Lionel Messi, capitán y astro indiscutido, fue suplente en su vuelta a "La Bombonera", el estadio xeneize donde también se dará el próximo encuentro, e ingresó en la segunda parte.

Lionel Messi en su vuelta a "La Bombonera".

La estrella argentina se puso el equipo al hombro y estuvo cerca de meter un nuevo gol con la celeste y blanca, luego de una pared con Rodrigo de Paul y una definición que pasó muy cerca del ángulo izquierdo del portero africano. Emiliano "Dibu" Martínez, dueño indiscutido del arco argentino, tuvo algunas apariciones clave para mantener la valla invicta una vez más, pero sobre el final y gracias a alguna carambola no pudo lograrlo gracias al gol de Jordan Lefort.

Enzo Fernández metió el primer gol del partido en el minuto 17 del primer tiempo, luego de que Nahuel Molina Lucero lanzara un centro al ras del piso que el mediocampista agarró y colocó en la parte baja del arco de Mauritania. Por su parte, Nicolás Paz mojó de tiro libre con algo de complicidad del arquero rival. Antes, Julián Álvarez y Nicolás González habían estado cerca de meterla.

Nico Paz tras meter su gol de tiro libre contra Mauritania.

La Selección argentina que conduce Lionel Scaloni formó con Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi y Marcos Acuña en la defensa; Fernández, Alexis Max Allister, Paz y González en el mediocampo; y Álvarez y Thiago Almada como delanteros.

Por su parte, la formación de Mauritania -dirigida por Aritz López Garai- estuvo compuesta por Mamadou Diop; Brahima Keita, Lamine Ba, Jorndan Lefort, Aly Abeid; Maata Magassa, Oumar Ngom, Beyatt Lekoueiry, Aboubakary Koita; Mamadou Diallo y Djeidi Gassama.

El partido es la vuelta al estadio Alberto J. Armando, más conocido como "La Bombonera", donde la Selección argentina jugó por última vez en noviembre de 2024, en un encuentro con Perú por las Eliminatorias Sudamericanas, donde los locales vencieron por 1 a 0 al conjunto andino.