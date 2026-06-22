Sorpresa en la Selección Argentina: Scaloni ya anunció quién reemplazará a Gonzalo Montiel

La Selección Argentina se prepara para enfrentar a Austria este lunes a las 14 horas en lo que será la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Tras el contundente debut con una victoria 3-0 frente a Argelia, el equipo del gran Lionel Scaloni busca demostrar que su camino hacia los dieciseisavos de final es simplemente imparable.

Sin embargo, en las últimas horas, una decisión inesperada ha captado la atención de los fanáticos: Gonzalo Montiel no será de la partida y su lugar será ocupado por Nahuel Molina.

Gonzalo Montiel

Pero... ¿qué pasó? El lateral derecho del Sevilla presentó una sobrecarga en el isquiotibial derecho durante los entrenamientos previos al partido , lo que llevó al cuerpo técnico a tomar una decisión precautoria y, aunque la molestia no parece ser grave, Scaloni optó por no arriesgar al jugador y lo relegó al banco de suplentes. En su lugar, Nahuel Molina, habitual convocado y pieza clave en el ciclo del técnico, vestirá la camiseta titular para este encuentro crucial.

Molina, quien ocupa un lugar importante en el Atlético de Madrid, conoce bien la posición. Por eso, su inclusión no solo garantiza solidez defensiva, sino también un importante aporte ofensivo por la banda derecha, algo que Scaloni buscará explotar frente a un rival que demostró ser peligroso tras vencer 3-1 a Jordania en su debut mundialista.

Nahuel Molina

Con este único cambio respecto al equipo que goleó a Argelia, la probable formación de Argentina para enfrentar a Austria será:

Emiliano "Dibu" Martínez Nahuel Molina Cristian "Cuti" Romero Lisandro Martínez Facundo Medina Rodrigo De Paul Alexis Mac Allister Enzo Fernández Thiago Almada Lionel Messi (C) Lautaro Martínez

El plantel argentino llega confiado tras el sólido desempeño en su primer partido, pero no subestima a un equipo austríaco que también buscará asegurar su lugar en la siguiente fase. Sin embargo, el Grupo J está liderado por Argentina gracias a su mayor diferencia de goles y ahora, los dirigidos por Lionel Scaloni darán otro paso firme hacia el sueño de repetir la gloria mundialista y conseguir la cuarta copa del mundo.