Cuánto salen las entradas para Argentina- Austria: la fiebre por Messi dispara los precios

El Mundial 2026 es furor, pasión y descontrol y, como era de esperarse, las horas previas a que la Selección Argentina empiece a jugar, se desató una verdadera locura en cada rincón del planeta. Sin embargo, lo que está ocurriendo con los precios de las entradas para el enfrentamiento entre la albiceleste y Austria este lunes 22 de junio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, dejó atónitos incluso a los más fanáticos del fútbol.

En el mercado de reventa, las entradas han alcanzado cifras inimaginables. Según plataformas de reventa como StubHub, los lugares más económicos, ubicados en las gradas superiores del estadio, superan los 2.000 dólares.

AT&T Stadium de Arlington

Este precio, que ya de por sí es exorbitante, representa un aumento de casi 400 dólares en tan solo 24 horas . Y si de las mejores ubicaciones se habla, los valores se disparan aún más, convirtiendo este partido en un evento reservado para bolsillos de muy pero muy pocos.

Pero ¿qué está detrás de esta explosión de precios? La respuesta tiene nombre y apellido: Lionel Messi. El astro argentino, que ya marcó un hat-trick en el debut ante Argelia, está a un gol de convertirse en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo. Este hito histórico, combinado con el hecho de que probablemente sea su última participación en un Mundial, convierte este partido en una cita imperdible, histórica e inolvidable.

Messi tiene la idea de disfrutar su último Mundial

Además, el atractivo no se limita únicamente a Messi porque tanto Argentina como Austria llegan al duelo tras ganar sus respectivos partidos inaugurales, lo que asegura un enfrentamiento de alto nivel y demasiada emoción.

La demanda desbordada y la limitada oferta crearon un monstruo, un cóctel explosivo en el mercado de la reventa. Y, aunque los hinchas argentinos ya están en las inmediaciones del estadio, el sueño y las ilusiones de ver a Lionel Messi jugando su último Mundial, ya se empiezan a pinchar.