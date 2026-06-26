Estremecedor: el video viral que muestra cómo empezó el terremoto en Venezuela

Los dos terremotos de más de siete grados en la escala de Richter que sacudieron Venezuela el miércoles por la noche ya dejaron 235 muertos y al menos 4.300 heridos, según el último reporte del Ministerio de Salud del país caribeño.

Mientras continúan las tareas de rescate, miles de familias siguen sin tener noticias de sus seres queridos. Ante la falta de un registro oficial de personas desaparecidas y el colapso de las comunicaciones en gran parte del país, la propia ciudadanía comenzó a organizarse para intentar encontrarlas.

Ya se registraron 235 muertos y al menos 4.300 heridos

La principal herramienta es Desaparecidos Terremoto Venezuela, una plataforma creada por un grupo de voluntarios civiles para centralizar la información sobre personas cuyo paradero aún se desconoce. La iniciativa nació como respuesta a los cortes masivos de electricidad, internet y telefonía que dejaron a miles de venezolanos completamente incomunicados.

El sitio, desaparecidosterremotovenezuela.com, funciona de manera gratuita y permite que tanto quienes permanecen en Venezuela como los familiares que siguen la situación desde el exterior compartan información y colaboren en la búsqueda. Según los últimos registros, la plataforma ya superó las 50.000 personas reportadas, convirtiéndose en uno de los principales puntos de consulta para quienes buscan a un familiar.

Desaparecidos Terremoto Venezuela es una plataforma creada por un grupo de voluntarios civiles para centralizar la información

Uno de los focos más críticos es el estado de La Guaira, una de las regiones más afectadas por los sismos, donde todavía hay numerosas personas incomunicadas y los equipos de rescate trabajan contrarreloj entre los escombros.

Cómo funciona la plataforma

El sistema fue diseñado para ser utilizado desde teléfonos celulares, incluso con conexiones de internet inestables.

El primer paso consiste en buscar a la persona dentro de la base de datos para verificar si ya fue reportada por otro familiar o si existen novedades sobre su situación. Si no aparece ningún registro, se debe seleccionar la opción " Reportar a alguien " y completar un formulario con el nombre completo, la edad, la última ubicación conocida y cualquier dato físico o información que pueda facilitar su identificación.

El sitio, desaparecidosterremotovenezuela.com, funciona de manera gratuita

Una vez que la persona es encontrada o logra volver a comunicarse, el familiar que realizó la denuncia debe ingresar nuevamente al sitio y actualizar el estado del caso como " Localizado ", con el objetivo de evitar búsquedas innecesarias y mantener la información actualizada.

El dramático momento del terremoto

Con el paso de las horas y a medida que comenzaron a restablecerse las comunicaciones, también aparecieron nuevos videos del momento en que ocurrió el terremoto. Uno de los registros más impactantes muestra a una familia que, en cuestión de segundos, pasó de compartir una reunión en el living de su casa a intentar escapar desesperadamente.

"Mierda", alcanza a decir una joven antes de correr a refugiarse debajo de una mesa mientras a su alrededor caen distintos objetos producto del violento movimiento. Segundos después, entre gritos de desesperación, suplica: "¡Por favor, que pare!".

Las imágenes continúan con la familia descendiendo por las escaleras con su perro en brazos, mientras a su alrededor se observan ladrillos desprendidos, paredes destruidas y parte de la estructura del edificio seriamente dañada.

Mientras el número de víctimas continúa en aumento y los rescatistas siguen removiendo escombros en las zonas más afectadas de Venezuela, miles de familias mantienen la esperanza de recibir una noticia. En ese contexto, las redes de solidaridad impulsadas por los propios ciudadanos se transformaron en una herramienta clave para intentar reencontrar a quienes todavía permanecen desaparecidos.