Colapinto hace historia en Buenos Aires y desata el caos: medio millón de personas, tránsito colapsado y furia en la Feria del Libro

Franco Colapinto vivirá este domingo uno de los momentos más especiales de su carrera deportiva: será el primer piloto argentino en manejar un auto de Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires. La exhibición, que se realizará en Palermo y contará con sectores de acceso libre y gratuito, podría convocar hasta medio millón de personas, según estimaciones de la organización.

El piloto oriundo de Pilar saldrá a pista con un modelo Lotus E20 de 2012, intervenido con la estética del Alpine A526 con el que compite actualmente. Además, protagonizará un homenaje a Juan Manuel Fangio al conducir una réplica del Mercedes Benz W196 Roadster, el auto con el que el quíntuple campeón mundial se consagró en 1954 y 1955.

Franco Colapinto llega a Buenos Aires con un evento para acercar la Fórmula 1 a los argentinos

A dos días del evento, Colapinto compartió su emoción y dejó en claro la dimensión personal que tiene esta cita: "Es algo completamente diferente, que nunca hice. Es algo que realmente soñaba con hacer y que me genera muchísima ilusión". También remarcó el vínculo con el público argentino: "Con muchas ganas de que sea el domingo y de ver a la gente. Lo hago por mí, pero también lo hago por los argentinos".

En la misma línea, valoró el esfuerzo de sus fanáticos y el significado de acercar la Fórmula 1 al país: "La gente da tanto por venir a verme correr, por apoyarme, que esto es una forma de devolverles algo. Traerles el auto acá y que ellos no tengan que hacer un esfuerzo para ir al exterior a apoyarme". El piloto también destacó que se trata de un sueño de la infancia y agradeció la posibilidad de concretarlo junto a uno de sus sponsors, Mercado Libre.

Durante su estadía, además, aprovechó para reencontrarse con su entorno más cercano, algo poco habitual debido a su calendario internacional. Sobre el fenómeno que generó en el país, reconoció: "Es algo muy distinto a lo que pasa con otros pilotos. Para mí, lo que se generó desde mi llegada fue muy lindo. El domingo no sé dónde van a entrar 500 mil personas".

Franco Colapinto saldrá a pista con un modelo Lotus E20 de 2012

También reflexionó sobre su impacto más allá del automovilismo: "Tener la chance de que gente a la que le gusta o no este deporte quiera estar cerca para conocerme y escucharme es algo difícil de generar". Y agregó: "Si bien amo lo que hago y la Fórmula 1, mi gran objetivo como persona es dejar una huella".

En cuanto a la exposición mediática, admitió que aún le cuesta dimensionarla: "No me dejo de sorprender y siento que no me adapto ni llego a darme cuenta de todo lo que genero. Creo que lleva tiempo". El evento, sin embargo, no está exento de complicaciones. Desde el miércoles 22 de abril comenzaron los cortes de tránsito por el armado de estructuras y operativos de seguridad. A partir del sábado 25 a las 8 habrá interrupciones totales en la Avenida Sarmiento entre Santa Fe y Figueroa Alcorta.

Colapinto: "Estoy feliz de estar acá, de ver a la gente. Lo hago por mí, pero mucho más por los argentinos. Disfruto darles algo de vuelta, algo chiquito, traerles el auto acá para que no tengan que hacer el esfuerzo tan, tan grande de viajar al exterior para apoyarme" pic.twitter.com/ROTLDbR3M3 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) April 24, 2026

El domingo 26, entre las 7 y las 18, las restricciones se ampliarán e incluirán: Avenida del Libertador entre Ugarteche y Jerónimo Salguero; Avenida Sarmiento entre Santa Fe y Figueroa Alcorta; Avenida Adolfo Berro entre Casares y Sarmiento; Cerviño entre Bullrich y Colombia; y Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero entre Libertador y Cerviño. También habrá limitaciones peatonales, controles especiales y sectores exclusivos para vecinos.

Ante este panorama, el propio Colapinto pidió disculpas por las molestias: "Están a las puteadas con el tránsito, perdón. Perdón a todos los vecinos, a toda la gente de Libertador". Las autoridades recomiendan llegar en transporte público, especialmente en colectivos o utilizando la Línea D de subte, con descenso en Plaza Italia. Además, informaron que no estará permitido acampar, llevar paraguas ni instalar puestos de venta ambulante.

Colapinto acelera en Buenos Aires: "Es muy lindo reencontrarme con mi gente, con familia... es algo muy especial traer un auto de Fórmula 1 acá después de tantos años. Es un sueño hecho realidad". pic.twitter.com/58UfBpCxVB — TN - Todo Noticias (@todonoticias) April 24, 2026

A este escenario se suma otro factor clave: el Road Show coincidirá con la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que comenzará el jueves 23 de abril en La Rural. La edición 2026 celebrará los 50 años del evento y se extenderá hasta el 11 de mayo, con una alta convocatoria diaria en la zona de Plaza Italia y Palermo.

La superposición de ambos eventos, en un mismo corredor urbano, generó malestar en la organización de la feria, que manifestó su enojo por el impacto logístico y por considerar que la exhibición automovilística opaca parte de su visibilidad en un año tan significativo. El resultado será un fin de semana con una circulación especialmente compleja, en una de las zonas más transitadas de la Ciudad.