¿Colapinto vuelve a las pistas? La ola de calor en Europa amenaza con modificar el Gran Premio de Austria

La Federación Internacional del Automóvil (FIA), organismo rector de la Fórmula 1, manifestó sus dudas en cuanto al desarrollo este fin de semana del Gran Premio de Austria, debido a la ola de calor que sufre el continente europeo y que llevó al país en cuestión a romper récords históricos de temperatura. Este jueves se sabrá con certeza qué disposición se tomará de cara a las prácticas que comienzan el viernes.

Si bien la cancelación no está en los planes de la FIA, si las temperaturas durante la competencia que comienza este fin de semana son superiores a los 30,5° presentarán una medida para hacerle frente: la obligatoriedad del uso de chalecos refrigerantes, los mismos que la Selección argentina de fútbol utilizó durante sus prácticas recientemente.

Mientras tanto el argentino Franco Colapinto mantiene su preparación para volver a subirse al monoplaza de Alpine, luego del 10° puesto que tuvo en el Gran Premio de Barcelona, luego de haber terminado 7° y perder tres puestos por una sanción. El pilarense quiere seguir su buena racha y dar respuesta a las críticas que lanzó el mandamás de su equipo, Flavio Briatore, quien confesó no tener certezas en relación a la continuidad del nacido en Pilar.

"Trabajamos muy duro con Franco. Se mudó a Mónaco. Lo veo mucho en Mónaco y hablamos mucho con él. Este joven piloto llegó con mucha presión a F1 y para asentarse mentalmente no es fácil. Necesitamos ayudarlo. Hicimos mucho trabajo con Franco y ahora, poco a poco, está llegando la confianza", aseguró Briatore, quien tiene acostumbrado a los fanáticos del argentino a esta mezcla de elogios y críticas.

Flavio Briatore y Franco Colapinto.

"Es un talento, eso es claro. Lo que no sé es a qué nivel de talento llegará. Pero seguro es un talento, 100%", analizó el líder de Alpine. "Franco no está mostrando completamente su talento, al menos de esta manera. Pero, si me preguntan, honestamente no sé. Veremos", confesó enseguida. Más adelante reveló que en la decisión será fundamental que se mantenga la buena relación con su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

El cronograma de Austria

Este viernes 26 de junio habrá dos prácticas, la primera a las 08:30 de Argentina y la segunda a las 12:00. La tercera llegará el sábado a las 07:30, horas antes de la clasificación que será a las 11:00. El domingo será la carrera, que comenzará a las 10:00 y será una nueva oportunidad del argentino de volver a sumar puntos para su equipo y garantizarse un lugar la próxima temporada.