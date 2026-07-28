El turismo internacional mostró una mejora en el balance de divisas durante el segundo trimestre del año, aunque Argentina continuó gastando más dólares en viajes al exterior de los que ingresaron por visitantes extranjeros. Según datos difundidos por el INDEC, entre abril y junio el déficit turístico medido en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque fue de US$ 752 millones, por debajo de los US$ 892 millones registrados en el mismo período de 2025.

Pese al Mundial, menos argentinos viajaron al exterior en junio y cayó el déficit turístico

El dato de junio mostró una fuerte caída en la salida de argentinos al exterior. 501.900 personas viajaron fuera del país por turismo, un 22% menos interanual, la mayor disminución desde 2021. Europa fue el principal destino, con el 17,4% de los viajeros, seguido por el resto de América (17%) y Brasil (16,8%).

En contrapartida, 329.000 visitantes no residentes ingresaron a la Argentina en junio, un 3,3% más que en el mismo mes del año pasado. El 69,2% llegó desde países limítrofes: Brasil representó el 30,8%, Uruguay el 14,2% y Chile el 12,8%.

Durante el segundo trimestre, en tanto, 3,25 millones de argentinos viajaron al exterior, mientras que se registraron 2,04 millones de ingresos de turistas extranjeros. En Ezeiza y Aeroparque arribaron 562.500 turistas no residentes, un 21,8% más interanual, mientras que salieron 892.600 residentes, un 6,2% menos.

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La diferencia también se reflejó en el gasto. El turismo receptivo generó US$ 608,8 millones, con un gasto promedio diario de US$ 87,3 por persona. En cambio, los argentinos que viajaron al exterior gastaron US$ 1.360,7 millones, con un promedio diario de US$ 105,8. En el primer semestre, además, 2,8 millones de personas ingresaron al país y 6,3 millones salieron, aunque estas cifras incluyen tanto viajes turísticos como desplazamientos por el día.