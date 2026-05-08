YPF lanzó Diesel 10 Minero, un combustible diseñado para operar en condiciones extremas

En el marco de la Expo San Juan Minera 2026, YPF presentó oficialmente Diesel 10 Minero, un nuevo combustible desarrollado especialmente para responder a las exigencias operativas de la industria minera argentina, uno de los sectores que el Gobierno nacional apuesta a consolidar como motor de ingreso de divisas e inversiones. El nuevo producto fue diseñado para mejorar la eficiencia y garantizar la continuidad operativa en yacimientos ubicados en zonas de alta montaña y bajo condiciones climáticas extremas, donde las bajas temperaturas y la complejidad logística representan desafíos permanentes para las compañías mineras.

Según informó la empresa, el combustible posee un ultra bajo contenido de azufre -menos de 10 partes por millón- y no contiene biocomponentes, una característica clave para optimizar el rendimiento de maquinaria pesada en contextos de frío intenso y altura. Desde la compañía remarcaron que el desarrollo apunta específicamente a atender las necesidades de los proyectos mineros metalíferos y de litio que actualmente se expanden en distintas provincias cordilleranas.

YPF llega a este lanzamiento consolidada como el principal proveedor energético de la minería en Argentina. La empresa aseguró que actualmente abastece más del 90% del mercado minero de combustibles gracias a una red logística y de distribución que le permite sostener operaciones incluso en regiones de difícil acceso. Entre sus clientes figuran desde proyectos exploratorios junior hasta emprendimientos de gran escala en etapa de producción plena.

Con la presentación de Diesel 10 Minero, la petrolera estatal busca fortalecer su posicionamiento como socio estratégico del sector minero, en un contexto donde la minería aparece como uno de los ejes centrales del esquema exportador argentino. La compañía explicó que el lanzamiento forma parte de una estrategia integral orientada a ofrecer soluciones energéticas específicas para la actividad, combinando productos especializados, servicios técnicos y logística dedicada.

YPF lanzó Diesel 10 Minero, un combustible diseñado para operar en condiciones extremas

De hecho, desde la empresa destacaron: "Con este nuevo combustible, YPF refuerza su rol como socio estratégico de la minería, acompañando cada proyecto con energía, tecnología, servicios de excelencia y presencia territorial". Asimismo, indicaron que la nueva línea fue desarrollada bajo estándares internacionales y en cumplimiento con las normativas ambientales vigentes, un aspecto cada vez más relevante en una industria sometida a crecientes exigencias en materia de sustentabilidad. La Expo San Juan Minera 2026 reunió a empresas, proveedores, funcionarios y especialistas vinculados al desarrollo minero nacional e internacional, en una provincia que se convirtió en uno de los principales polos de expansión de la actividad en el país.