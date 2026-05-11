Besos, coqueteos y angustia: Gladys La Bomba Tucumana quedó al borde del abandono en Gran Hermano

Desde que entró a Gran Hermano, el nombre de Gladys La Bomba Tucumana volvió a tomar relevancia en los medios. Y es que, además de mostrar su picante personalidad, la cantante comenzó a coquetear con dos de los participantes más jóvenes de la casa.

La artista se mostró muy cercana a Franco Zunino y Manuel Ibero. Durante la madrugada del viernes, las cámaras 24 horas captaron cómo le daba un beso a Zunino frente a sus compañeros, quien le respondió de la misma manera, dejando en evidencia la conexión entre ambos.

Gladys La Bomba Tucumana coqueteó con Franco Zunino y Manuel Ibero

Antes de su acercamiento al personal trainer, La Bomba también había intentado seducir a Manuel Ibero. Las cámaras de la gala en vivo los mostraron hablando muy de cerca mientras ella, con tono coqueto, elogiaba su perfume.

Además, aprovechó el momento para jugar marcándole besos con su pintalabios en la cara. Sin filtros, le dijo: "Tenés ese perfume y después te quiero comer la boca". Sin embargo, la soltura de La Bomba cambió el domingo, cuando Santiago del Moro ingresó a la casa para cenar con los participantes y llevarles dos palabras del afuera.

Gladys La Bomba Tucumana recibió el mensaje de su familia y no pudo contener las lagrimas

La mediática esperaba recibir algún mensaje de su hijo, Thiago, para entender cómo la estaba viendo desde afuera. Sin embargo, el conductor aclaró que las palabras provenían de familiares y amigos, sin especificar si el joven había participado.

La Bomba Tucumana recibió las palabras "humildad" y "alegría", aunque se mostró movilizada por no haber escuchado otro tipo de devolución: "Me hubiese gustado escuchar algo de mi hijo, la persona que más me importa". Después de la dinámica, los participantes quedaron analizando cada mensaje, ya que cualquier incentivo del exterior, en medio del aislamiento, puede generar un fuerte impacto emocional.

HUMILDAD - ALEGRÍA



Las palabras de la familia para La Bomba y el recuerdo de su dolorosa pérdida 🥺



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En ese contexto, quien entró en crisis fue Gladys. Durante la noche, Emanuel, Zilli y Zunino se reunieron en el patio y comenzaron a hablar sobre una posible salida voluntaria que sorprendió a todos. Fue Zunino quien lanzó la bomba al asegurar: "No sé si habló con vos, pero se quiere ir". Según el participante, la falta de apoyo de su hijo y otro factor estarían afectando a la cantante: se quedó sin cigarrillos.

🔴LA BOMBA ABANDONARIA LA CASA?🔴

Ema, Zunino y Zilli especulan con su abandono y le sueltan la mano a Danelik en el juego#GranHermano #GH pic.twitter.com/QzNlKWt9Sc — GH CLIPS 2026 (@GHCLIPS2026) May 11, 2026

"Se le terminan los puchos y chau, no aguanta más", comentó. La frase generó risas nerviosas, pero también preocupación por lo que podría pasar. Emanuel coincidió con la teoría y agregó otra frase que dejó entrever el difícil momento que estaría atravesando la artista dentro del encierro: "Sin puchos no creo que dure". La incertidumbre crece y las próximas horas serán clave. La gran pregunta ya se instaló entre los fanáticos: ¿Gladys La Bomba Tucumana abandonará la casa de Gran Hermano?