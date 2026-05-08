La crisis industrial argentina ya no aparece solo en persianas bajas, despidos o fábricas trabajando a media máquina. Ahora también quedó reflejada en un ranking global demoledor: Argentina se convirtió en el país con peor desempeño industrial del mundo en los últimos dos años, empatada prácticamente con Hungría, según un informe de la consultora Audemus elaborado en base a datos de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).

Derrumbe industrial: Argentina quedó entre los peores países del mundo y ya se perdieron más de 79 mil empleos fabriles

El estudio traza un panorama alarmante sobre el impacto que tuvo la política económica del gobierno de Javier Milei sobre el entramado productivo nacional. Apertura comercial acelerada, apreciación cambiaria, eliminación de políticas industriales y un fuerte ajuste de la inversión pública aparecen señalados como los pilares de un modelo que dejó una secuencia devastadora: 79.150 puestos de trabajo industriales perdidos y 2.894 empresas cerradas desde diciembre de 2023.

La caída no fue aislada ni concentrada en un único rubro. Según Audemus, el deterioro atraviesa casi toda la estructura manufacturera argentina. De las 16 ramas industriales relevadas, 14 registraron retrocesos en producción y 18 de 19 perdieron empleo. El golpe impactó especialmente sobre sectores históricamente centrales para el desarrollo industrial argentino, como el complejo metalmecánico, la industria textil e indumentaria y la cadena automotriz-autopartista.

El informe, dirigido por el economista y exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, revela que entre 2023 y 2025 la producción industrial argentina cayó en promedio un 7,92%, apenas por encima de Hungría (-7,91%). Detrás quedaron economías europeas golpeadas por la crisis energética y las tensiones geopolíticas, como Bulgaria, Alemania, Bosnia, Italia y Países Bajos.

Derrumbe industrial: Argentina quedó entre los peores países del mundo y ya se perdieron más de 79 mil empleos fabriles

Mientras Argentina se hundía, otros países latinoamericanos mostraban desempeños mucho más sólidos. Brasil creció 3,5%; Uruguay, 4,5%; Chile, 5,3%; Perú, 7,5%; y Costa Rica alcanzó un impresionante 15,7% de expansión manufacturera. Incluso México y Colombia, con caídas leves, quedaron muy lejos del desplome argentino. El contraste también es brutal frente al crecimiento asiático. Taiwán expandió su industria más de 34%; Vietnam, casi 24%; China, 13,3%; y Singapur, 12,6%.

Mientras gran parte del mundo fortalece su capacidad productiva en un contexto de creciente proteccionismo global, Argentina avanzó en sentido inverso: desarmó herramientas de promoción industrial y abrió su economía en medio de una competencia internacional feroz. La situación se agravó todavía más en el inicio de 2026. El informe sostiene que no existen "señales de cambio de tendencia". En el primer bimestre del año, la actividad industrial cayó 10,7% respecto del mismo período de 2023 y la utilización de la capacidad instalada descendió al 54,1%, el nivel más bajo para un inicio de año en más de una década.

El deterioro laboral ya tomó dimensiones estructurales. En enero de 2026, el empleo industrial registrado cayó a 1.135.942 puestos, con una pérdida de 48.627 empleos respecto del año anterior. La industria acumuló 23 meses consecutivos de caída interanual del empleo y retrocesos en 16 de los últimos 26 meses en términos mensuales. La destrucción también alcanzó al tejido empresarial. En enero funcionaban 46.728 firmas industriales: 1.952 menos que un año atrás y casi 2.900 menos que al final de la gestión anterior. Todas las ramas industriales -excepto reciclamiento y reparación- registraron retrocesos.

Incluso el frente exportador comenzó a resentirse. En el primer trimestre de 2026, las exportaciones manufactureras cayeron 4,6% respecto del mismo período del año anterior. Al mismo tiempo, aunque las importaciones industriales retrocedieron levemente frente a 2025, todavía se ubican muy por encima de los niveles de 2023, impulsadas por la compra de productos terminados e insumos externos. Paradójicamente, la baja reciente de importaciones de bienes de capital y piezas para producción refleja otro síntoma preocupante: las empresas dejaron de invertir porque no tienen demanda ni perspectivas de crecimiento.

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El documento cuestiona con dureza el rumbo económico del Gobierno libertario. "Desde diciembre de 2023, las decisiones del gobierno de Javier Milei incidieron directamente en el deterioro industrial: un tipo de cambio apreciado como ancla antiinflacionaria, una apertura comercial acelerada, eliminación de políticas productivas y drástico recorte de inversión en infraestructura constituyeron el núcleo de la nueva orientación", sostiene el estudio. La crítica se vuelve todavía más severa al señalar que Argentina quedó expuesta "frente a la competencia externa en un mundo que avanza hacia el mayor proteccionismo y la intervención estatal", en referencia al endurecimiento de la disputa comercial entre Estados Unidos y China, la crisis derivada de la guerra en Ucrania y la creciente inestabilidad global.