El último partido de Lionel Messi con Argentina: la AFA estudia fechas y estadios

La decisión de Lionel Messi de ponerle punto final a su historia con la Selección Argentina sacudió al fútbol mundial y dejó una pregunta que rápidamente comenzó a repetirse entre los hinchas: ¿habrá una última oportunidad de verlo con la camiseta albiceleste dentro de una cancha?

El capitán anunció este lunes su retiro del seleccionado nacional mediante una extensa y emotiva carta. A partir de allí, comenzó a tomar fuerza la posibilidad de organizar un partido homenaje para que pueda despedirse frente al público argentino, aunque por ahora el proyecto está rodeado de más dudas que certezas.

Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina

En la AFA existe la voluntad de organizar el encuentro, pero cualquier avance dependerá exclusivamente de Messi . El rosarino tendrá la última palabra y deberá evaluar tanto su disponibilidad como su estado anímico, especialmente después de haber atravesado hace apenas unas semanas la muerte de su papá, Jorge.

Por ese motivo, pese al deseo de los dirigentes de preparar una despedida a la altura de su carrera, todavía no existen negociaciones en curso ni una fecha confirmada. La noticia del retiro es demasiado reciente y en el predio de Ezeiza todavía están procesando una decisión que representa el final de una era para la Selección.

Empiezan las especulaciones sobre dónde será el partido de despedida de Messi

En medio de las primeras especulaciones, el calendario internacional podría resultar determinante. Durante septiembre habrá una Fecha FIFA ampliada, que se desarrollará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre . Será una ventana particular debido a que las selecciones podrán disputar hasta cuatro encuentros amistosos durante ese período.

En un principio, la Selección Argentina tenía previsto realizar dos o tres partidos fuera del país e incluso existía la posibilidad de concretar una gira por China. Sin embargo, esa alternativa quedó absolutamente descartada después del anuncio del retiro de Messi.

Lionel Messi ovacionado por los hinchas

Ahora, los planes podrían modificarse para reservar al menos uno de esos encuentros para la despedida del capitán ante los hinchas argentinos. Según informó Gastón Edul en Líbero, el programa de TyC Sports, el partido homenaje podría disputarse precisamente durante esa ventana internacional . De todas maneras, por el momento no existe una fecha definida ni avances concretos en la organización. La posibilidad está sobre la mesa, pero todo dependerá de lo que decida Messi una vez que transcurran los primeros días posteriores a su anuncio.

Otra de las grandes incógnitas pasa por el escenario de una eventual despedida. En ese sentido, el estadio Monumental aparece como uno de los principales candidatos para albergar el último partido de Lio con la camiseta argentina.

Lionel Messi podría volver a ponerse la camiseta argentina

La cancha de River se consolidó durante los últimos años como la casa habitual de la Scaloneta y quedó estrechamente vinculada con el ciclo más exitoso de la historia reciente del seleccionado. Además, allí se vivió uno de los grandes festejos del plantel después de la histórica consagración en el Mundial de Qatar 2022, cuando los campeones del mundo volvieron a encontrarse con los hinchas argentinos.

Lo que sí empieza a tomar fuerza puertas adentro es la intención de que Lionel Messi tenga la oportunidad de cerrar su extraordinaria historia con la Selección frente al público argentino. Después de dos décadas, títulos, récords y momentos que quedaron grabados para siempre, la AFA pretende que el capitán pueda pisar una cancha una última vez y recibir allí el reconocimiento de los hinchas.