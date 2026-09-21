Infraestructura Day 2026: la capacidad que necesita la nueva escala de Vaca Muerta

La vicepresidencia de Infraestructura de YPF realizó este 17 de septiembre la primera edición del Infraestructura Day, una jornada para compartir los proyectos, desafíos y capacidades que se están desarrollando para acompañar la nueva escala de Vaca Muerta.

El navegador no soporta este contenido.

El encuentro tuvo como objetivo acercar el trabajo que realiza el equipo de Infraestructura: qué hace, cómo lo hace y, fundamentalmente, cómo conecta y habilita a los distintos negocios, aportando valor al Plan 4x4 y preparando a la compañía para los próximos años.

"Tenemos una oportunidad enorme y tenemos que aprovecharla".

"Vaca Muerta está entrando en una nueva escala y el desafío es estar preparados para acompañarla. Desde Infraestructura estamos construyendo la capacidad que necesita el Plan 4x4 para producir, transportar, procesar y exportar", afirmó Gustavo Gallino, vicepresidente de Infraestructura de YPF.

Vaca Muerta está entrando en una nueva escala y el desafío es estar preparados para acompañarla"

Y agregó: "Para hacerlo necesitamos una gestión cada vez más eficiente, con mejores prácticas, alertas tempranas y capacidad para anticiparnos a los problemas. Tenemos una oportunidad enorme y tenemos que aprovecharla, sumando a los mejores profesionales para hacer realidad todo lo que tenemos por delante".

Durante el evento se realizaron charlas y se presentaron distintas iniciativas a través de stands.

Durante el evento se realizaron charlas y se presentaron distintas iniciativas a través de stands en los que AESA, Argentina LNG, VMOS e IISS - Midstream compartieron sus principales avances, desafíos y herramientas de trabajo, con especial foco en la incorporación de tecnología para mejorar la gestión y ejecución.

La jornada también permitió mostrar una mirada común sobre la gestión de los proyectos, basada en la adopción de mejores prácticas y en la capacidad de anticiparse a los riesgos. La generación de alertas tempranas permite detectar posibles desvíos, articular acciones preventivas y tomar decisiones de manera oportuna.

La generación de alertas tempranas permite detectar posibles desvíos.

En este proceso, la tecnología ocupa un rol cada vez más relevante. La escala y complejidad de los proyectos que tiene YPF por delante requiere incorporar nuevas herramientas para gestionar información, identificar riesgos, optimizar procesos y tomar decisiones con mayor velocidad y precisión.

Con tecnología, experiencia, talento y seguridad, la vicepresidencia de Infraestructura trabaja para construir la capacidad que permita acompañar el crecimiento de Vaca Muerta y convertir el potencial energético de la Argentina en valor, conectando los negocios y desarrollando la Infraestructura necesaria para que sus recursos lleguen al mercado. Ese es el desafío y también la oportunidad que tenemos por delante.