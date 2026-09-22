De reversa, Ravier: la llamativa justificación del vocero a los dardos públicos de Bullrich contra el Gobierno

El vocero presidencial, Adrián Ravier, le bajó el precio a la interna pública de La Libertad Avanza (LLA) que expuso la senadora nacional Patricia Bullrich, luego de que el proyecto del Presupuesto 2027 llegara con cambios no consensuados a la Cámara Alta.

El funcionario fingió demencia en relación a las críticas que hubo por parte de la ex ministra de Seguridad, que hasta subió un video musicalizado por la canción No me importa de Lali Espósito, la artista pop archienemiga del presidente Javier Milei.

"En un Gobierno liberal no somos manada", explicó Ravier en la conferencia de prensa que brindó desde la Casa Rosada el último martes, en la cual aclaró que cuando surgen diferencias internas, en el caso de la fuerza que gobierna la Argentina desde 2023, "se resuelven y no generan nada negativo".

"Patricia Bullrich, en su función como senadora, es una persona fundamental para el Gobierno y está alineada con la idea de que Javier Milei tiene que ser reelecto", sostuvo el vocero, quien negó de esta manera la posibilidad de que sea otra la figura que vaya a las urnas dentro de un año para definir si se mantiene en la presidencia del país o es reemplazado.

"Como vocero presidencial no hago especulaciones políticas futuras, de escenarios determinados. La realidad es que Javier Milei es clave en este gobierno, trabajamos para su reelección y después de 2031 se verá. Hay muchas personas que son fundamentales en LLA", se animó a asegurar Ravier. En ese sentido, destacó que son "muy optimistas" en relación a su performance electoral, que además apuntalará el proyecto en términos de instalación provincial.

Javier Milei y Patricia Bullrich.

"Si las cosas salen bien, vamos a tener muchas figuras políticas que eventualmente podrán darle continuidad al partido. Pero creo que son especulaciones futuras para las cuales se trabajará en su debido momento y se tomarán decisiones", insistió, sin dejar lugar a las dudas en relación a la candidatura.

Desde dentro del Gobierno nadie duda de la continuidad del Presidente para ir por la reelección"

Bullrich viene de diferenciarse fuerte de las políticas de la motosierra libertaria. Primero con las críticas que soltó por los cambios en el Presupuesto 2027 y, días después, con el video en el que se mostró dura y firme en relación a las críticas que recibió al respecto. La decisión de musicalizar el clip con música de Lali no fue accidental, sino una demostración de hasta dónde está dispuesta a llegar si se meten con ella.