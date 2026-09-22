Sabrina Rojas habló de una reconciliación con Chatruc y liquidó a Luciano Castro: "Nunca más"

Sabrina Rojas y José Chatruc protagonizaron uno de los romances del año cuando, en marzo, fueron captados cenando juntos y luego durante un fogoso paseo por Punta del Este. Sin embargo, en agosto la relación llegó a su fin y ambos confirmaron la separación. Ahora, una versión aseguró que la expareja tendría una fecha límite para decidir si se da una nueva oportunidad.

En Infama, Cora Debarbieri mostró primero el coqueteo al aire de Chatruc con una cronista y luego recordó las insinuaciones de Rojas en Pasó en América sobre los mensajes que intercambia con un futbolista que juega en el exterior. En ese contexto, la periodista aseguró que los ex tendrían una especie de acuerdo para evaluar una posible reconciliación: "No lo entiendo, Chatruc, porque me contaron que la semana pasada en un boliche estaba besándola desde el cuello hasta la mano a Priscila Crivocapich", afirmó la panelista.

Sabrina Rojas y José Chatruc tendrían una fecha límite para volver

Luego, Debarbieri lanzó la información que rápidamente generó repercusión: "Al parecer, es una información que llegó aquí a la producción de Infama. Pusieron una fecha límite Sabrina y Chatruc". Y explicó: "Es una fecha límite de decir: 'Bueno, si de acá al 25 de septiembre no encontramos ninguno de los dos nada mejor... Una pareja, ponele... nos damos una oportunidad'".

"Es una prueba de fuego. Juguemos. Si no nos gusta nada, volvemos", completó Gonzalo Sorbo sobre la supuesta condición que habrían establecido Rojas y Chatruc.

Sin embargo, tras los rumores y las especulaciones, Sabrina Rojas decidió romper el silencio y desmentir la versión. En diálogo con Desayuno Americano, la conductora se mostró sorprendida por la información: "Lo vi, pero no tengo idea de qué habla. Dijo algo del 25 de septiembre, ya, la semana que viene, es rarísimo", respondió entre risas.

"Me muero de saber de dónde sale algo así. Es totalmente falso", aseguró sobre el supuesto acuerdo. Incluso reveló que habló con José Chatruc sobre el tema y que ambos se tomaron con humor la versión de una fecha límite para reconciliarse. Rojas aclaró que no buscaba desmentir directamente a Debarbieri, sino que consideraba que alguien le había dado información falsa a la periodista. También señaló que la panelista no se había comunicado previamente con ella para chequear la versión.

Más allá de la desmentida, Sabrina contó cómo quedó actualmente su relación con el exfutbolista después de la separación. "No tenemos cotidianidad, no nos hablamos todos los días, nos hablamos por algo puntual o nos comentamos alguna historia", explicó sobre el vínculo que mantiene con Pepe.

Sabrina Rojas liquidó a Luciano Castro

Fue entonces cuando dejó abierta una puerta inesperada. La modelo no descartó por completo una posible reconciliación con Chatruc y aprovechó para marcar una contundente diferencia con Luciano Castro, con quien estuvo en pareja durante una década y es padre de sus hijos: "De todas las personas con las que estuve, tal vez con el único que podría fantasear volver es con Pepe", reconoció.

La declaración llevó al cronista a preguntarle directamente por su expareja: "¿Y con Luciano?". Esta vez, Sabrina Rojas no dejó lugar a interpretaciones y respondió tajante: "No, cero. Nunca más".