"¡Tengo quilombos legales!": Pity Álvarez chocó un auto mientras cargaba nafta y escapó

Cristian Gabriel Álvarez Congiú, conocido popularmente como Pity Álvarez, protagonizó un accidente de tránsito durante la madrugada de este martes en el barrio porteño de La Paternal. El músico circulaba a bordo de su Volkswagen Bora cuando, por circunstancias que todavía son investigadas, chocó contra un vehículo que se encontraba cargando combustible en una estación de servicio.

El episodio ocurrió alrededor de las 2:10 en una estación ubicada en el cruce de avenida San Martín y Nicasio Oroño, a unas seis cuadras del Cementerio de la Chacarita.

De acuerdo con el relato del damnificado, un joven de 24 años, el impacto se produjo cuando el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados estaba a punto de abandonar el lugar. Álvarez realizó una mala maniobra con su Volkswagen Bora y terminó chocando contra el Peugeot 208 que se encontraba junto a uno de los surtidores.

El Pity Álvarez, protagonizó un accidente de tránsito durante la madrugada

Como consecuencia del impacto, el vehículo del joven sufrió daños en ambas puertas y en la parte delantera del lado del acompañante. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad instalada en lo alto de la estación de servicio.

Las imágenes muestran que el Volkswagen Bora gris oscuro de Álvarez estaba ubicado junto a un surtidor cuando el músico colocó reversa. Al realizar la maniobra, no detectó que detrás se encontraba el Peugeot 208 blanco que estaba cargando combustible y terminó impactándolo.

Al advertir que Álvarez aparentemente no se había percatado de lo ocurrido, el propietario del Peugeot le pidió que avanzara inmediatamente para separar ambos vehículos. El auto del joven había sufrido daños leves sobre su lateral derecho. Sin embargo, tras la colisión se produjo una situación que ahora forma parte de la investigación.

Pity Álvarez nunca descendió de su vehículo y, según el relato del damnificado, le manifestó que debía abandonar inmediatamente el lugar porque tenía problemas legales.

🚨 PITY ALVAREZ: CHOQUE Y FUGA

- El cantante chocó contra otro auto en una estación de servicio de Paternal.

- Pity le dijo al otro conductor: "tengo problemas legales, me tengo que ir".

- Mañana reanudan el juicio por homicidio. pic.twitter.com/lc0zsEBO2e — Vía Szeta (@mauroszeta) September 22, 2026

Acto seguido, se retiró por avenida San Martín en dirección hacia la provincia de Buenos Aires sin presentar su documentación personal ni la correspondiente al vehículo. Fuentes oficiales señalaron además que el músico no cuenta con licencia de conducir vigente.

A partir del episodio se abrió una investigación para establecer las circunstancias del accidente y determinar eventuales responsabilidades. La causa quedó en manos de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la Ciudad de Buenos Aires, encabezada por el fiscal Federico Jorge Taramelli, quien ordenó iniciar actuaciones por incumplimiento de obligaciones legales.

Luego de que trascendiera públicamente el accidente, Sebastián Queijeiro, abogado de Pity Álvarez, se refirió a la situación del músico y contó las dificultades que enfrentan tanto él como su familia para acompañarlo y mantener un seguimiento cercano de su vida cotidiana.

"Es muy difícil manejar a Cristian. En la última audiencia no quiso salir de su habitación y este fin de semana tuvimos una situación... la hermana tiene hasta el poder de allanamiento con la Policía por estas situaciones", contó Queijeiro durante una entrevista con TN.

Los abogados de Pity Álvarez confesaron que no pueden controlarlo

El abogado también se refirió a los episodios que, según describió, viene protagonizando Álvarez y vinculó la situación con las consecuencias que atraviesa por sus problemas de salud mental: "Va a las audiencias drogado, en los medios sale con todos los brazos pinchados y a la madrugada agarró un auto y chocó contra una persona que estaba cargando nafta", explicó.

El nuevo episodio ocurre mientras Pity Álvarez continúa atravesando una compleja situación judicial y personal, ahora con una investigación abierta por lo sucedido durante la madrugada en La Paternal.