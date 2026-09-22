En sólo un mes YPF alcanzó el millón de acciones compradas desde App YPF

Los usuarios de App YPF ya compraron un millón de acciones de YPF directamente desde la aplicación, a un mes del lanzamiento de la funcionalidad. El resultado refleja la rápida adopción de una iniciativa que acerca el mercado de capitales a más personas desde un entorno digital de uso cotidiano y marca un nuevo avance en la evolución del ecosistema digital de YPF.

Esta nueva funcionalidad se desarrolló a partir de la alianza estratégica entre YPF y Santander, orientada a incorporar progresivamente nuevas capacidades financieras y tecnológicas dentro de la aplicación. Así, YPF amplía los servicio disponibles para sus usuarios y mantiene la experiencia dentro de su propio ecosistema digital.

"Que en tan sólo un mes se haya alcanzado el millón de acciones compradas a través de App YPF es una muestra concreta del interés de los argentinos por ser parte de la compañía. Esta iniciativa nos permite acercar YPF a más argentinos y fortalecer el vínculo con quienes nos eligen día a día", indicó Horacio Marín, presidente y CEP de YPF.

El millón de acciones compradas a través de App YPF es una muestra concreta del interés de los argentinos por ser parte de la compañía"

"Un millón de acciones negociadas en apenas un mes muestra la potencia del ecosistema de YPF y el enorme potencial de acercar nuevas soluciones financieras a millones de personas desde una experiencia que ya forma parte de su vida cotidiana. En Santander ponemos nuestra tecnología, infraestructura y experiencia financiera al servicio de esa visión. Esta es una alianza de largo plazo, que ya está generando resultados concretos y sobre la que vamos a seguir desarrollando nuevas soluciones para los usuarios de App YPF", sumó Alejandro Butti, CEO de Santander Argentina.

El millón de acciones negociadas representa un nuevo resultado concreto de esta alianza y refuerza una hoja de ruta de largo plazo que continuará sumando capacidades y nuevas soluciones para los usuarios de App YPF.