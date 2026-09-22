Cierra menos que paritaria libertaria: los agujeros en la declaración de Adorni

Los números no cierran. Manuel Adorni tardó 150 días en presentar ante la Justicia su declaración jurada y, para sorpresa de pocos, el ex vocero presidencial sigue sin poder explicar más de medio millón de dólares. La "jugada Bitcoins" que orquestó el ex funcionario que aún disfruta de la custodia oficial y los frentes judiciales que se le vienen.

El incremento patrimonial de Adorni (y su familia) no resistió ninguna de las estrategias de su equipo de abogados, encabezado por Matías Ledesma, quienes sotuvieron en el escrito de 70 páginas que el medio millón de dólares fue adquirido por "inversiones en Bitcoins", todas ellas "en negro".

Adorni junto a Javier Milei.

La Justicia sigue investigando, pero el archivo lo condena. El 19 de octubre de 2020, el por entonces vocero de Javier Milei participó de una entrevista para la billetera virtual Lemon, en la que reconoció haber coqueteado en 2015 luego de que un grupo de estudiantes lo adentrara en el tema. Sin embargo, confesó no estar "muy metido en el tema" de las criptomonedas.

Adorni aseguró que inviritió en Bitcoins, pero todos sus testimonios demuestran lo contrario.

"Terminó la cursada y terminaron ganando, no sé, el 10%. Pero ya desde hace cinco años yo me empecé a topar cuando no había la facilidad que hay hoy para operar, porque hace cinco años no estaban todas las aplicaciones que hay hoy", señaló en aquel momento, donde expuso que no manejaba nada de las operaciones que, según su último escrito judicial, había realizado en 2014.

El mismo Adorni que hoy sostiene haber ganado más de medio millón de dólares en inversiones cripto advertía en 2022 que no se trataba de una buena inversión. "A mí lo que me parece bitcoin es que me gustaría probarlo cuando no haya demanda del otro lado, un día que alguien tenga para vender y no haya nadie del otro lado que quiera comprar".