Locales vacíos y consumo en retroceso: el ajuste ya se siente en las persianas bajas del comercio porteño

La crisis del consumo ya tiene una expresión visible en las principales arterias comerciales de la Ciudad de Buenos Aires. Durante el primer bimestre de 2026, la cantidad de locales vacíos en los corredores comerciales porteños se disparó con fuerza, en medio de un escenario de retracción de la actividad y pérdida del poder adquisitivo. Un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) detectó 284 locales en venta, alquiler o directamente cerrados entre enero y febrero. La cifra representa un aumento del 38,5% respecto del mismo período de 2025 y un salto todavía mayor frente al relevamiento previo de noviembre-diciembre del año pasado, cuando se habían contabilizado 198 establecimientos sin actividad. En apenas dos meses, la cantidad de persianas bajas creció 43,4%.

La cantidad de locales vacíos en los corredores comerciales porteños se disparó con fuerza

La tendencia deja una imagen preocupante en algunos de los corredores comerciales más emblemáticos de la ciudad. La avenida con mayor cantidad de locales vacíos es Avenida Corrientes, con 68 establecimientos sin actividad. Le siguen Avenida Rivadavia, con 63 locales, y Avenida Santa Fe, con 58. Más atrás aparecen la peatonal Florida, con 22 comercios vacíos, y Avenida Córdoba, con 15.

La comparación bimestral muestra incrementos todavía más abruptos en algunos corredores. En Avenida Avellaneda los locales vacíos crecieron 160%, mientras que en Avenida Cabildo el salto fue del 177,8% respecto del relevamiento anterior. También se registraron subas significativas en Avenida Santa Fe, con un aumento del 75,8%, y en Avenida Rivadavia, donde la variación alcanzó el 28,6%.

Detrás de esas cifras aparece un problema estructural que atraviesa al comercio minorista: cada vez más negocios no logran sostener los costos fijos en un contexto de ventas debilitadas. El informe también registró un fuerte aumento en la oferta de locales en alquiler, que creció 158,8% en comparación con el primer bimestre de 2025 y 91,3% frente a noviembre-diciembre del año pasado. La cantidad de propiedades ofrecidas en venta, en cambio, tuvo un aumento interanual más moderado del 12,5%, aunque cayó 25% respecto del último relevamiento de 2025.

La cantidad de locales vacíos en los corredores comerciales porteños se disparó con fuerza

El fenómeno está directamente vinculado con la contracción del consumo que atraviesa el país. Según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas de las pymes cayeron 5,6% interanual en febrero. Aunque hubo una leve mejora del 2,6% respecto de enero, el repunte no alcanzó para revertir la tendencia negativa. En el acumulado del primer bimestre de 2026, la caída llega al 5,2% frente al mismo período del año pasado.

La encuesta también muestra el deterioro que enfrentan los comerciantes: el 38,8% de los propietarios aseguró que su actividad empeoró respecto de 2025, mientras que el 52,6% afirmó que la situación se mantuvo sin cambios, lo que refleja un escenario de estancamiento más que de recuperación. La retracción del consumo golpea con distinta intensidad según el rubro. Entre los sectores más afectados aparecen bazar, decoración y textiles para el hogar, con una caída del 14,4%, seguidos por perfumería (-10,7%) y alimentos y bebidas (-8,7%). El único segmento que logró un resultado positivo fue farmacia, con un incremento marginal del 0,3%.

La leve mejora registrada en febrero estuvo impulsada principalmente por el inicio del ciclo lectivo, que concentró parte del gasto familiar en artículos escolares. Sin embargo, los analistas coinciden en que el consumo continúa concentrado en bienes esenciales y depende cada vez más de promociones o financiamiento. Detrás de esa cautela aparece un factor central: la pérdida del poder de compra.

La cantidad de locales vacíos en los corredores comerciales porteños se disparó con fuerza

Según estimaciones de la consultora Econviews, el salario real se ubica todavía 1,2% por debajo de noviembre de 2023, pero el ingreso disponible -es decir, lo que queda después de pagar alquiler, tarifas, prepagas y otros gastos fijos- es 13,3% menor. Esa brecha explica por qué la recuperación del consumo sigue siendo débil. La fragilidad del mercado interno también se refleja en otros indicadores. El consumo masivo cayó 1,1% interanual en enero, de acuerdo con la consultora Scentia, mientras que el endeudamiento de los hogares crece: un informe del Centro Ra de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA advierte que cada vez más familias recurren al crédito para comprar alimentos, y que el nivel de irregularidad en el pago de préstamos trepó al 9,3%, triplicando el registro de un año antes.

La cantidad de locales vacíos en los corredores comerciales porteños se disparó con fuerza

Incluso la industria reconoce el problema de la demanda. La encuesta de tendencia de negocios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) muestra que más de la mitad de las empresas manufactureras asegura que no puede aumentar su producción por falta de compradores. En ese contexto, las perspectivas para el resto del año siguen marcadas por la incertidumbre. Los especialistas coinciden en que la evolución del consumo dependerá principalmente de la política salarial y de si los ingresos logran recomponerse frente a la inflación y el aumento de los gastos fijos. Mientras tanto, en las avenidas comerciales de Buenos Aires la crisis ya se traduce en una imagen concreta: vidrieras apagadas, carteles de alquiler y cada vez más persianas bajas que reflejan el costo social del ajuste económico.