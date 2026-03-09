Desprotección de la industria nacional: el drama de los despidos masivos en la fábrica de Tulipán

La industria nacional que parece tambalearse bajo el peso de políticas económicas de Javier MIlei y Luis Caputo y, la reciente ola de despidos en Kopelco S.A., la empresa detrás de los conocidos preservativos Tulipán, es la mejor prueba de ellos. Con una reducción drástica de más del 60% de su plantilla, la empresa pasó de emplear a 355 trabajadores a solo 135, dejando a 220 familias en la calle.

Felipe Kopelowicz, gerente general de Kopelco S.A., expresó su consternación por la situación: "Tenemos caídas de ventas de hasta el 50% en algunos rubros. Nunca viví una cosa así".

La caída del consumo interno fue un factor determinante en esta crisis y, según Kopelowicz, los productos más afectados son aquellos que requieren mano de obra intensiva, como los elásticos para indumentaria, globos y otros artículos textiles. Sin embargo, ni siquiera los preservativos, el producto insignia de Tulipán y una marca reconocida por su fuerte presencia en el mercado, pudieron escapar del impacto. Aunque lograron mantener cierta estabilidad en ventas respecto a su posicionamiento competitivo, no fueron inmunes al achicamiento generalizado del mercado.

La apertura a las importaciones, promovida por las políticas del gobierno de Milei, fue señalada como otro factor clave detrás de esta crisis: "Trato de cuidar a mi gente, a mi micromundo y la verdad es que no lo estoy logrando. Me siento decepcionado por mí porque no lo estoy logrando ", lamentó Kopelowicz, quien también destacó cómo la llegada de productos importados agrava las dificultades para las empresas argentinas.

El caso de Kopelco S.A. no es un hecho aislado: en los últimos meses, numerosas industrias reportaron caídas en sus ventas, aumentos en los costos y una creciente presión por competir con productos extranjeros. Este panorama lleva a muchas fábricas a reducir turnos, implementar suspensiones o directamente despedir personal, sumado a la baja en el consumo interno y la falta de medidas claras para proteger a la industria local dejaron al sector en un estado de desprotección alarmante.

El deterioro creciente de la actividad industrial no solo afecta a las empresas y sus trabajadores, sino que también tiene un impacto directo en las comunidades donde estas industrias operan. El conurbano bonaerense, históricamente una región industrial clave para el país, se encuentra particularmente golpeado por esta crisis. Cada fábrica que cierra o reduce su operación deja un vacío difícil de llenar, no solo en términos económicos, sino también sociales.

