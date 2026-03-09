Hay video: así fue el momento en el que Nelson Castro fue obligado a abandonar un móvil en Tel Aviv

La guerra en Medio Oriente sigue escalando y dejando a la humanidad en vilo. En este contexto, el periodista Nelson Castro, reconocido por su valentía al informar desde zonas de conflicto, vivió un momento de extrema tensión que quedó registrado en vivo.

Desde Tel Aviv, Israel, donde se encuentra cubriendo los recientes enfrentamientos entre Israel e Irán, Castro y su equipo de TN enfrentaron el impacto directo de la guerra y, en las imágenes quedó todo registrado.

Nelson Castro

En las últimas horas, mientras transmitía en directo, las alarmas antiaéreas comenzaron a sonar, marcando la inminente amenaza de un ataque con misiles: " Acaba de sonar la alarma otra vez ", dijo Castro con voz firme pero evidenciando la urgencia del momento. La tensión era palpable y, en cuestión de segundos, el periodista y su equipo tuvieron que abandonar el móvil y bajar 10 pisos para refugiarse en un búnker subterráneo.

El caos se apoderó del lugar. Las cámaras quedaron transmitiendo desde la habitación, ya que estos equipos no están permitidos dentro del refugio. Sin embargo, las imágenes capturadas mostraban el impactante funcionamiento de la Cúpula de Hierro, el sistema antimisiles israelí que intercepta los proyectiles enemigos en pleno aire.

"Más allá de lo que nosotros hablamos sobre la superioridad militar que tiene Israel, el daño sobre la población civil que produce Irán es importante. Imagínate pasar la noche así", relató Castro desde el refugio, donde permaneció junto a su equipo hasta que se dio el cese de la alarma. Además, advirtió sobre el patrón repetitivo de ataques que Irán está llevando a cabo, aumentando la tensión en una región ya devastada por la violencia.

El panorama es desolador. Mientras las sirenas continúan marcando el ritmo del miedo en Tel Aviv, miles de civiles viven bajo la constante amenaza de los misiles. La experiencia vivida por Nelson Castro y su equipo es solo un reflejo de lo que millones de personas enfrentan todos los días en esta zona de conflicto en la que Israel y Estados Unidos intentan a como dé lugar apropiarse del territorio.