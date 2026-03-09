Atención: la inflación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzó el 2,6%

El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IPCBA) dio a conocer los datos correspondientes a la inflación de febrero 2026, que se ubicó en un 2,6% . Este incremento mensual eleva la variación acumulada en los primeros dos meses del año al 5,7%, mientras que la variación interanual alcanzó un preocupante 32,4%.

El informe detalla que las categorías que más aumentaron durante febrero fueron:

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 5,9%

Seguros y servicios financieros: 5%

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 3,1%

Salud: 3%

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 2,9%

Información y comunicación: 2,4%

Cuidado personal, protección social y otros productos: 2,3%

Datos del IPCBA

Por otro lado, algunas categorías mostraron incrementos menores o incluso bajas. Por ejemplo, los precios en prendas de vestir y calzado no registraron variaciones (0%), mientras que el rubro transporte mostró una baja del -0,4% por una caída estacional del 32,5% en los precios del transporte aéreo. En contraste, el transporte por tierra subió un 5,6% y el los trenes un 4,4%, lo que deja en evidencia que los otros componentes del rubro sí experimentaron aumentos.

Expectativas para el índice nacional del INDEC

El próximo jueves 12 de marzo a las 16 horas, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de febrero a nivel nacional. Según las estimaciones de diversas consultoras económicas, se espera que la inflación nacional se ubique entre el 2,6% y el 2,9% .

Luis Caputo

Así las cosas, el Gobierno de las fuerzas del cielo de Javier Milei enfrenta un gran desafío para contener la dinámica inflacionaria que comenzó a intensificarse a mediados de 2025. Cabe recordar que, durante los últimos ocho meses consecutivos se observó un crecimiento sostenido en el índice de precios, lo que incrementa la presión sobre Luis Caputo que ya no puede decir que la cifra de inflación empezará con un cero.