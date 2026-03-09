Dramático: Australia dio asilo político a cinco jugadoras iraníes pero el resto corre riesgo de vida

La selección femenina de fútbol de Irán vive una verdadera pesadilla que trasciende las canchas. En medio de la Copa Asiática Femenina que se juega en Australia, las jugadoras iraníes se revelaron contra el régimen de su país y quedaron completamente expuestas sobre todo si se piensa en el regreso de las mujeres a su país de nacimiento donde la situación no puede ser más tensa teniendo en cuenta los ataques bélicos de Estados Unidos e Israel: su retorno podría costarles la vida.

El detonante de esta crisis se remonta al primer partido del torneo, cuando las futbolistas decidieron no cantar mientras sonaba el himno nacional iraní. Este acto, interpretado como una forma de protesta contra el régimen de Teherán, no pasó desapercibido.

Jugadoras iraníes fueron obligadas a cantar el himno

En el segundo partido, las jugadoras fueron obligadas a cantar el himno y, en el tercero, incluso se les exigió realizar un saludo militar antes de su derrota 2-0 frente a Filipinas. Estos gestos son vistos como actos de deslealtad por parte del régimen iraní, donde las represalias por este tipo de "traiciones" pueden ser letales.

La situación escaló a nivel internacional cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intervino públicamente. En su red social Truth Social, Trump instó al primer ministro australiano, Anthony Albanese, a conceder asilo a las jugadoras: "Australia está cometiendo un terrible error humanitario al permitir que obliguen a la selección nacional femenina de fútbol de Irán a regresar a Irán, donde muy probablemente serán asesinadas . No lo haga, señor primer ministro, concédales ASILO", escribió e incluso ofreció que Estados Unidos las recibiría si Australia no lo hacía.

Finalmente, Sídney respondió al llamado: cinco jugadoras decidieron abandonar el hotel donde se hospedaba el equipo y buscaron protección bajo la custodia de la policía australiana: "Acabo de hablar con el primer ministro australiano Anthony Albanese sobre la selección nacional femenina de fútbol de Irán. ¡Él se está ocupando! De cinco ya se ha ocupado", expresó el presidente estadounidense.

En ese contexto, también expresó: "Algunas, sin embargo, sienten que deben regresar (a Irán) porque están preocupadas por la seguridad de sus familias, incluidos los posibles ataques contra esos familiares si ellas no vuelven".

