Luis Caputo hace malabares para contener su plan económico a base de privatizaciones y promesas

El ministro de Economía, Luis Caputo habló en la Expo EFI 2026. Allí, defendió casi irrestrictamente el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y tuvo que dar la cara con temas más sensibles: inflación, empleo y las polémicas privatizaciones que se perfilan como el eje central del modelo libertario.

Optimista, como casi ningún argentino de a pie, Caputo reconoció que la actividad económica sufrió un retroceso en febrero, pero aseguró que el Gobierno espera una desaceleración de la inflación a partir de abril. Sin embargo, detrás de los números y las proyecciones, se esconde una estrategia que busca transformar profundamente la estructura del Estado argentino: la privatización salvaje de empresas estatales.

Luis Caputo desde la Expo EFI 2026

Caputo admitió que marzo marcó un pico inflacionario preocupante, aunque confía en que el proceso de desinflación se retomará en los próximos meses. Según el ministro, "la baja de tasas en pesos y la estabilidad macroeconómica" son señales positivas para la economía: "Definitivamente esperamos que a partir de abril el proceso de desinflación retome", dijo contundentemente.

El funcionario también destacó que el Banco Central debe "comprar dólares todos los días para que el peso no se aprecie más". Y, en la misma línea como en un intento por mostrar avances en un tema sensible, Caputo destacó que desde 2023 crearon más de 300 mil puestos de trabajo.

Exposición completa del Ministro de Economía, @LuisCaputoAR, en la jornada de apertura de la edición 2026 de @ExpoEFI (Economía + Finanzas + Inversiones) realizada en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. pic.twitter.com/jbWKMraCXK — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) April 28, 2026

Sobre eso, explicó: "El empleo no crece en Argentina desde 2011. Ahora está creciendo", dijo y sin ningún tipo de vergüenza, admitió que el empleo informal "fue el que en términos de salario más le ganó a la inflación".

El anuncio más controvertido del ministro llegó al detallar el plan de privatizaciones y concesiones que el gobierno busca implementar antes de fin de año. Según Caputo, estas operaciones podrían representar ingresos por US$2.000 millones . La lista de privatizaciones incluye empresas estratégicas que fueron históricamente gestionadas por el Estado. A continuación, las principales:

Citelec S.A. (Transener) Centrales térmicas Manuel Belgrano y San Martín Concesiones hidroeléctricas Belgrano Cargas y Logística Intercargo AySA (Agua y Saneamientos Argentinos) Tandanor Casa de la Moneda

Caputo proyectó un superávit energético de más de USD 350.000 millones entre 2023 y 2035, junto con USD 161.000 millones provenientes del sector minero y además mencionó la existencia de proyectos vinculados a energía y minería por USD 95.000 millones, con otros USD 40.000 millones adicionales en camino.

Luis Caputo desde la Expo EFI 2026

En su discurso, Caputo también abordó los cambios en consumo y competencia derivados de la apertura comercial. Citó casos como Fate y Lumilagro para ejemplificar cómo las importaciones están transformando sectores productivos locales, sin nombrar por supuesto la cantidad de despidos masivos en esas empresas privadas.

En un intento por reforzar su discurso optimista, Luis Caputo mencionó el interés de figuras internacionales como Harold Hamm y Peter Thiel en proyectos argentinos: "Cuando ves que inversores de ese calibre vienen (...) está viendo que hay una transformación histórica", afirmó.