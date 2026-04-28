¿Cuántas jubilaciones y pensiones se podrían pagar con los 75.000 millones de pesos desviados por Spagnuolo?

El escándalo que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que tiene como principal protagonista al exfuncionario Diego Spagnuolo, procesado por cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo deja al descubierto una trama de corrupción que avergüenza al país y que pone en evidencia el costo humano de estos actos de esta apropiación de dinero de las arcas del Estado.

Es que, los 75.000 millones de pesos que están en disputa por malversación de fondos según la investigación del fiscal Franco Picardi, no son solo cifras en un expediente judicial: son recursos que podrían haber cambiado la vida de miles de argentinos en situación de vulnerabilidad.

Diego Spagnuolo cuando llegaba a Tribunales a declarar

En una estrategia que se parece más a la evasión que a la legítima defensa, Spagnuolo se negó a declarar en la ampliación de su indagatoria este martes 28 de abril, alegando que esperará la realización de una pericia sobre los audios que habrían disparado el escándalo. Sin embargo, para el fiscal del caso, estos audios no son esenciales, sino que muy por el contrario, las pruebas documentales y el análisis del sistema interno de compras bastan para sostener la acusación.

La magnitud de este fraude es tal que resulta imposible no preguntarse: ¿cuántas vidas podrían haberse transformado con esos 75.000 millones de pesos? Para dimensionar el impacto, BigBang propone un ejercicio simple pero desgarrador: cuántas prestaciones sociales podrían haberse financiado con ese dinero desviado. Cabe aclarar que los montos consultados provienen de cifras oficiales, actualizadas y publicadas en el sitio oficial de la ANSES.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Valor mensual: $374.255,45

Con los 75.000 millones desviados, se podrían haber pagado 200.440 pensiones

Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez

Valor mensual: $336.223,52

Con el monto sustraído, se podrían haber financiado 223.140 pensiones

Pensión Madre de 7 hijos

Valor mensual: $450.319,31

Los recursos desviados habrían alcanzado para pagar 166.622 pensiones

Asignación Universal por Hijo

Valor mensual: $136.666

Con esos 75.000 millones, se podrían haber otorgado 548.999 asignaciones

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad

Valor mensual: $445.003

El dinero habría permitido cubrir 168.539 asignaciones

Asignación Familiar por Hijo

Valor mensual: $68.341

Se podrían haber financiado 1.097.624 asignaciones

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad

Valor mensual: $222.511

Con los fondos desviados, se habrían podido pagar 337.025 asignaciones

Represión a jubilados

Así las cosas, cada peso robado representa un plato de comida menos en una mesa humilde, un medicamento inaccesible para quien lo necesita, o una oportunidad perdida para las infancias en situación de pobreza.

Pero hay que recordar algo todavía más injusto: el esquema corrupto investigado por el fiscal Franco Picardi y los jueces Sebastián Casanello y Ariel Lijo no se limita a Spagnuolo. La red incluye a otros altos funcionarios y operadores externos que habrían manipulado el sistema especial de compras Siipfis para beneficiar a empresas selectas mediante simulaciones de competencia, sobreprecios y retornos ilegales.