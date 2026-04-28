¿Cuántas jubilaciones y pensiones se podrían pagar con los 75.000 millones de pesos desviados por Spagnuolo?

El escándalo que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que tiene como principal protagonista al exfuncionario Diego Spagnuolo, procesado por cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo deja al descubierto una trama de corrupción que avergüenza al país y que pone en evidencia el costo humano de estos actos de esta apropiación de dinero de las arcas del Estado.
Es que, los 75.000 millones de pesos que están en disputa por malversación de fondos según la investigación del fiscal Franco Picardi, no son solo cifras en un expediente judicial: son recursos que podrían haber cambiado la vida de miles de argentinos en situación de vulnerabilidad.
En una estrategia que se parece más a la evasión que a la legítima defensa, Spagnuolo se negó a declarar en la ampliación de su indagatoria este martes 28 de abril, alegando que esperará la realización de una pericia sobre los audios que habrían disparado el escándalo. Sin embargo, para el fiscal del caso, estos audios no son esenciales, sino que muy por el contrario, las pruebas documentales y el análisis del sistema interno de compras bastan para sostener la acusación.
La magnitud de este fraude es tal que resulta imposible no preguntarse: ¿cuántas vidas podrían haberse transformado con esos 75.000 millones de pesos? Para dimensionar el impacto, BigBang propone un ejercicio simple pero desgarrador: cuántas prestaciones sociales podrían haberse financiado con ese dinero desviado. Cabe aclarar que los montos consultados provienen de cifras oficiales, actualizadas y publicadas en el sitio oficial de la ANSES.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
- Valor mensual: $374.255,45
- Con los 75.000 millones desviados, se podrían haber pagado 200.440 pensiones
Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez
- Valor mensual: $336.223,52
- Con el monto sustraído, se podrían haber financiado 223.140 pensiones
Pensión Madre de 7 hijos
- Valor mensual: $450.319,31
- Los recursos desviados habrían alcanzado para pagar 166.622 pensiones
Asignación Universal por Hijo
- Valor mensual: $136.666
- Con esos 75.000 millones, se podrían haber otorgado 548.999 asignaciones
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad
- Valor mensual: $445.003
- El dinero habría permitido cubrir 168.539 asignaciones
Asignación Familiar por Hijo
- Valor mensual: $68.341
- Se podrían haber financiado 1.097.624 asignaciones
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad
- Valor mensual: $222.511
- Con los fondos desviados, se habrían podido pagar 337.025 asignaciones
Así las cosas, cada peso robado representa un plato de comida menos en una mesa humilde, un medicamento inaccesible para quien lo necesita, o una oportunidad perdida para las infancias en situación de pobreza.
Pero hay que recordar algo todavía más injusto: el esquema corrupto investigado por el fiscal Franco Picardi y los jueces Sebastián Casanello y Ariel Lijo no se limita a Spagnuolo. La red incluye a otros altos funcionarios y operadores externos que habrían manipulado el sistema especial de compras Siipfis para beneficiar a empresas selectas mediante simulaciones de competencia, sobreprecios y retornos ilegales.