Un nuevo hito para VMOS: las monoboyas ya avanzan hacia la Argentina

Las dos monoboyas que integrarán el sistema de exportación offshore de Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) completaron el cruce del estrecho de Ormuz y continúan su recorrido hacia Punta Colorada, en Río Negro.

Las estructuras, del tipo Turret CALM Buoy, atravesaron uno de los corredores marítimos más estratégicos y desafiantes del mundo y ya se encuentran en ruta hacia la Argentina. "Este es un hito clave para una obra que va a transformar la capacidad exportadora de la Argentina y, al mismo tiempo, una muestra concreta de que se está avanzando según el cronograma previsto", afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

Este es un hito clave para una obra que va a transformar la capacidad exportadora de la Argentina y, al mismo tiempo, una muestra concreta de que se está avanzando según el cronograma previsto"

Las monoboyas serán una pieza central del sistema de exportación offshore de VMOS y permitirán transferir petróleo desde las instalaciones marítimas hacia buques de gran porte en alta mar, conectando la producción de Vaca Muerta con los mercados internacionales mediante tecnología de última generación.

Junto con las monoboyas también avanzan los PLEMs (Pipeline End Manifolds), equipos submarinos que completarán el sistema y permitirán conectar las líneas offshore con las terminales de carga.

El traslado de estos equipos es resultado de meses de planificación, ingeniería y coordinación logística entre equipos ubicados en distintos puntos del mundo. Cada etapa fue diseñada para garantizar que los componentes lleguen a Punta Colorada en los tiempos previstos y permitan avanzar con la puesta en marcha del sistema de exportación.

Cada milla recorrida acerca a la Argentina a una nueva etapa de su desarrollo energético y a una mayor capacidad para exportar al mundo.