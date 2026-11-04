YPF presentó la solicitud de adhesión al RIGI para el proyecto Bajo del Toro, que contempla una inversión estimada de USD 8.729 millones a lo largo

El proyecto comprende las áreas Bajo del Toro y Bajo del Toro Norte, ubicadas en el norte de Vaca Muerta, de titularidad de YPF (con 65% de participación) y Vista Energy Argentina S.A.U. (con 35% de participación), cuya operación se encuentra a cargo de YPF.

La iniciativa tiene como objetivo desarrollar un proyecto de petróleo no convencional con producción de gas asociado, alcanzando un plateau de producción estimado de aproximadamente 80.000 barriles de petróleo por día y 3 millones de metros cúbicos diarios de gas entre 2033 y 2040.

Durante la vida del proyecto se prevé la perforación de 440 pozos. Se estima que el proyecto Bajo del Toro generará exportaciones por un total de USD 25.000 millones aproximadamente entre 2027 y 2055. El desarrollo de este proyecto permitirá poner en valor una de las zonas con mayor potencial de Vaca Muerta, impulsando además la construcción de la infraestructura necesaria para el tratamiento y evacuación de crudo y gas. La iniciativa prevé generar aproximadamente 2.900 puestos de trabajo directos durante las etapas de construcción y producción.

De esta manera, YPF avanza en el desarrollo de proyectos que contribuyen en forma directa al crecimiento de la producción no convencional, la creación de empleo de calidad y el impulso de la cadena de valor de la industria en el largo plazo.