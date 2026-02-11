Acoso laboral y maltrato: levantaron la denuncia contra Franco Casella y se cierra (por ahora) el capítulo judicial en Bendita Stream

Después de meses de tensión mediática y judicial, la causa por acoso laboral contra Franco Casella, hijo de Beto Casella, quedó sin efecto. La novedad se conoció en las últimas horas y generó impacto porque el caso había sido uno de los focos más sensibles alrededor del universo de Bendita y su versión digital. El periodista Juan Etchegoyen confirmó la decisión en su programa y explicó el alcance del giro judicial: "La noticia de último momento que tengo para contar es que esta denuncia acaba de levantarse". Y precisó: "Estoy hablando ni más ni menos que la denuncia contra Franco Casella".

La denuncia había sido presentada en 2025 por Valentina María Kurchan, quien trabajaba vinculada al streaming del programa. En su carta documento sostuvo que se desempeñaba como coordinadora de producción bajo monotributo y reclamó regularización laboral y salarios adeudados. En ese mismo escrito relató episodios de maltrato que atribuyó a Casella. Según su versión, durante una discusión el coordinador habría adoptado una postura intimidante y pronunciado la frase: "¿Qué pensás, que te voy a pegar?". La empresa Telearte S.A., licenciataria de Canal 9, negó la existencia de relación laboral y rechazó todas las acusaciones.

La denuncia por acoso laboral presentada por Valentina María Kurchan

Ahora, según la información difundida, la denunciante decidió desistir de la causa. "Me dicen que la denunciante Valentina Curchan decidió retirar denuncia", detalló Etchegoyen. También explicó un dato clave: "Me dicen que Valentina ya cobró el dinero que se le debía... y decidió quitar la denuncia contra el hijo de Beto". El propio periodista marcó la particularidad del expediente: "Lo único curioso de la denuncia al hijo de Beto es que primero hablaba de un reclamo de haberes... y después del maltrato". Y agregó: "Sí me llama la atención que habiendo cobrado el dinero, Valentina ahora haga como que no pasó nada".

La respuesta de la empresa ante la denuncia de Kurchan

El conflicto no solo afectó al hijo del conductor. Se produjo en medio de la salida de Beto Casella de Bendita y expuso la estructura laboral del proyecto digital, donde también hubo otra presentación por condiciones de trabajo y persecución laboral. La causa dejó al descubierto un fenómeno frecuente en la industria audiovisual: vínculos laborales difusos, monotributo extendido y responsabilidades compartidas entre productoras y canal. Para Franco Casella, el retiro implica el final de la causa judicial y un alivio personal. Según contó Etchegoyen, el propio acusado le había manifestado su estado emocional: estaba "muy angustiado" durante el proceso.