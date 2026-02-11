Marixa Balli explotó en MasterChef y apuntó sin filtro contra el jurado por una receta que ni Wanda quiso probar

En las primeras grabaciones de MasterChef se había filtrado que Marixa Balli era la primera eliminada del certamen y que esa situación había despertado su furia, ya que había dejado su lugar en LAM para ser parte del reality show. Sin embargo, aquel rumor no fue más que eso. Actualmente, la mediática continúa en competencia, donde da que hablar tanto por sus platos como por sus reacciones ante las devoluciones del jurado.

Durante la última emisión por Telefe, los concursantes tuvieron que afrontar el desafío de cocinar platos con grillos y larvas, ingredientes poco convencionales. En ese contexto, la ex angelita presentó unas croquetas a las que bautizó "grilletas", cuyo ingrediente principal eran los grillos.

Marixa Balli no tuvo una buena noche cocinando grillos en Masterchef

En algunas ocasiones, los jurados les piden a los participantes que prueben sus propios platos como parte de la devolución. Sin embargo, esta vez Marixa se negó rotundamente y dejó en claro su resistencia a consumir el insecto.

A la hora de la evaluación, Germán Martitegui fue tajante: "Como croquetas están durísimos, da más a una galletita, no termina de ser un plato agradable . Me falta una salsita, un café con leche, no entiendo bien".

A Marixa Balli se le borró la sonrisa cuando los jurados de Masterchef criticaron su palto

Donato de Santis coincidió con la crítica y consideró que, si bien la propuesta era original para introducir insectos en la cocina, "no resultó tan bien". Ambos jueces remarcaron problemas de textura y sabor, lo que dejó a la participante visiblemente afectada.

El mea culpa de Balli terminó convirtiéndose en un ataque directo al jurado. "Siento que desde hace un tiempo vengo teniendo malas devoluciones, entonces me sacaron las ganas de cocinar ", les dijo a sus compañeros, al borde del llanto.

Molesta, fue por más y lanzó una frase que heló el estudio: "Me molesta porque acá no hay ningún chef, no quiero bancarme devoluciones feas. Te bajan el autoestima a -30, uno le pone mucho".

El momento estuvo cargado de tensión y traspasó la pantalla de Telefe, dejando en evidencia el desgaste emocional que empiezan a sentir varios participantes en esta etapa clave del reality, especialmente Marixa Balli, quien además atraviesa el cierre de su local y enfrenta problemas políticos y sociales que la afectan directamente como fabricante local.