¿Se baja del barco? Jony Viale cruzó al Gobierno nacional por la crisis salarial a horas de discutir la reforma laboral

El periodista Jonatan Viale criticó al Gobierno nacional por el valor adquisitivo del salario y por no prestar atención a esa situación, que se identifica como uno de los principales problemas de acuerdo a encuestas y estudios. La doble editorial que brindó, tanto en radio como en televisión, encendió las luces de alerta en la gestión libertaria porque saben que la opinión del ex Intratables puede ser un termómetro con el que medir la angustia de los propios.

"Más allá de la inflación a la baja, el gran problema en la Argentina sigue siendo la plata. Sigue siendo el poder adquisitivo", expuso Viale al aire de Radio Rivadavia. Allí leyó los datos del Monitor de opinión pública de Centrix, que registró que un 74,7% de los entrevistados considera que su salario no le gana a la inflación, mientras que sólo un 20,8% dice que sí.

Enseguida reveló los datos de la encuesta que publicó la consultora Pulso, en la cual el 64,9% aseguró que no le alcanzaba el sueldo, mientras que el 32,4 consideraba que sí lo hacía. Al mismo tiempo, Viale también se encargó de darle el lugar que se merece a la frágil situación financiera de las familias argentinas en el actual contexto. "Seis de cada diez argentinos reconoció haber incrementado mucho o bastante su nivel de deuda para enfrentar gastos cotidianos: tarjetas de crédito, Mercado Pago, Naranja X, financieras. ¿Por qué? Porque la canasta básica para ser clase media es pesada. Es muy pesada", opinó el periodista.

Jonatan Viale en la entrevista a Javier Milei, que terminó con la intervención de Santiago Caputo.

Durante la noche del martes Viale profundizó alrededor del costo de la canasta básica y detalló que de acuerdo a los datos brindados por el Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESYAC) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la canasta para ser de clase media está en 2.819.354 pesos por mes.

Por si las agencias de clipping no estaban atentas, el periodista volvió a dar la misma información, con algunos lujos más propios del medio, cuando le tocó estar en TN. Allí repasó los mismos datos de las encuestas para instalar su perspectiva: el Gobierno se está comiendo una curva con el tema salarial y si no se atiende es probable que choquen la calesita.

Jonatan Viale desde la Casa de Gobierno.

Las diferencias de periodistas como Viale exponen la crisis que tiene La Libertad Avanza (LLA) con su electorado, que lo votó con la seguridad de que cobraría en dólares y que hoy ve cómo la carne se compra a precios internacionales, mientras que su salario sigue siendo el de Sudamérica.