Córdoba: una madre denunció que un grupo de therians olfateó a su hija adolescente y que uno la mordió

El furor de adolescentes que se disfrazan de animales porque se sienten otro tipo de especie volvió a pasar un límite esta última semana en la ciudad cordobesa de Jesús María, cuando según denunció una madre un grupo de entre tres y cuatro therians acosó a su hija de 14 años al acercarse a olfatearla, mientras que uno de ellos fue un paso -o una garra- más allá y la mordió.

Si bien la denuncia no fue más que una acción pública, ya que según la Policía de Córdoba no se registró ninguna acción penal real, el caso se popularizó rápidamente a caballo de la tendencia del momento que tan en auge está en ciertos grupos juveniles. El hecho que la madre de la adolescente contó sucedió sobre la calle Córdoba, cerca del colegio local Domingo Faustino Sarmiento.

Los therians de Córdoba no fueron tan pacíficos como los de la foto.

"Ella salía del colegio y me contó que la empezaron a olfatear y a corretear un poco. Usaban máscaras. Y ella, como que se reía un poco, pensaba que era broma", relató la mujer ante la radio Somos el Norte. "Después no pensó que era broma cuando le mordieron el tobillo. Estaba con pollera. O sea, ahí se dio cuenta de que no estaba bromeando y ella tiró como a querer meter una patada y se fue corriendo, pero eran una bandita de tres o cuatro más o menos", añadió.

Mientras que los therians pueden variar de especie, en este caso y según la descripción de su hija, el grupo de cuatro que la abordó llevaba máscaras de lobos y perros, por lo que su identificación provenía de esas dos especies. Lo más significativo del caso es que sucedió meses atrás y la adolescente se lo contó a su madre a partir de las noticias sobre el fenómeno que se instaló con fuerza en este 2026.

El fenómeno therian crece en la Argentina.

"No pudo verlos porque ella se asustó después en un momento. La mordieron y ella no me contó nunca. Me dijo hace poco, porque empezaron a aparecer noticias de los therian", detalló la mujer. Al mismo tiempo recordó que en ese entonces su hija tenía miedos. "Me decía: 'Mamá, ¿me podés llevar al colegio?'. Y yo no sabía por qué. Y ahora caigo, ¿por qué no me lo dijo antes?", se preguntó.

"Ella me dijo que hacían como que se hacían pasar como perros o lobos. Se hacían como que la olían, que la perseguían hasta que llegó la mordida. Pensaba que eran chicos que estaban disfrazados y estaban bromeando. En ningún momento se imaginó esta nueva moda de los therians", insistió la mamá.