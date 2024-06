Alan quedó totalmente expuesto después de su infidelidad a Sabrina y explicó: "Lo hice de pelotu**"

Alan Simone y Sabrina Cortez generaron una gran polémica en cuanto a su relación dentro del reality y continuaron por el mismo camino en el afuera sin poder esquivarlo. Es que, la oriunda de Mendoza, ingresó a Gran Hermano con pareja de ocho años, pero tras pasar la puerta y convivir dentro del programa, se enamoró de su compañero con quien no pudo concretar hasta que ambos queden eliminados.

Lo cierto es que los ex hermanitos apostaron al amor una vez que debieron abandonar el programa, cuando ya las cientos de cámaras dejaron de apuntarlos. Por su parte, Sabrina se separó de su pareja y ambos iniciaron un nuevo camino que, según confirmaron, fue lindo mientras duró pero ya se rompió.

Sabrina Cortez y Alan Simone cuando escondían su relación.

Hay un reconocido dicho que dice "lo que empieza mal, termina mal" y eso mismo fue lo que sucedió: después de cuatro meses de estar juntos a escondidas, decidieron blanquear su romance en pleno programa con un beso y mucho romance de por medio, pero en menos de una semana empezaron a aparecer diversos chats de él con muchas chicas subidas de tono y que Sabrina, con todo su dolor, no quiso perdonar.

A decir verdad, la relación en silencio duró unos aproximados cuatro meses y en público cuatro días. Sabrina, que había posteado una serie de imágenes junto a él declarándole todo su amor mediante Instagram decidió eliminarlo, también borrarlo de las redes sociales y blanqueó en su propio streaming que todo llegó a su final porque las conversaciones y la supuesta infidelidad por parte de Alan sí sucedieron y no fue solo una, sino varias veces.

Sabrina Cortez se mostró desilusionada por la infidelidad de Alan.

En su streaming emitido por el canal de Telefe, la ex participante de Gran Hermano realizó un comunicado escrito en el cual contó con detalles los verdaderos motivos de la separación y cuándo se enteró todo lo que estaba sucediendo por detrás de ella: "Los chats son reales y no son los únicos. Agradezco a las chicas que lo hicieron público y que me enviaron por privado", comenzó diciendo.

Además, Sabrina contextualizó: "Él se quedó en mi casa desde el día uno: primero en la casa de mi familia y después en el departamento cuando me lo habilitaron. Yo me enamoré de él adentro de la casa y cuando salí decidí separarme de mi anterior pareja. Me hice responsable de lo que me pasaba y pasé unos días horrendos pero lo hice para no mentirme a mí misma con lo que había procesado adentro de la casa".

Alan y Sabrina dentro de la casa de Gran Hermano

Sobre el momento en que se enteró de la verdad, aclaró que no fue la primera vez, sino que ya habían tenido un episodio similar anteriormente: "Llegué el día que salí a bailar sola y conversé con algunas chicas que son del mismo palo que yo, algunas se acercaron a mí, me mostraron varios mensajes con él y ahí tuve el primer distanciamiento fuerte".

Y detalló: "A mí me dolió muchísimo ver mensajes de él con otras mujeres pero comprendí que recién salía de Gran Hermano y que esta vida era muy nueva para él y aun sin comprender como una persona podía estar tan enamorada e invitar a salir y charlar con otras mujeres, decidí darle otra oportunidad".

Alan Simone y Sabrina Cortez dieron el consentimiento y hubo acción bajo las sábanas

Con respecto a la ruptura final, indicó: "La vuelta esta vez era seria, íbamos a estar juntos sin decirlo al público aunque ya nuestros compañeros lo sabían, el canal, mi familia, todos, así que volvimos a convivir. Él volvió a casa, compartimos días hermosos, nos acompañamos, lo llevé a todos lados, con amigos, familia y también llegó el día en que sus inseguridades eran fuertes, y ahora me doy cuenta que provenían de sus acciones, entonces blanqueamos al público".

Por último, concluyó asegurando que ésta vez, sí será el punto final de "Sabrilan". "El hecho de blanquear lo veía como una demostración del amor que nos teníamos, que la gente sepa el amor que nos teníamos, pero del otro lado no existía el mismo compromiso, el respeto que yo merecía. Ocurrieron varias cosas en el medio que no estuvieron buenas para ninguno de los dos pero fuimos sorteando varios obstáculos, este no es uno más, esta vez el rejunte de cosas solo me rompe el corazón y me desilusiona un montón. Para mí, no era un esfuerzo estar con él y solo con él", cerró.

Sabrina dentro de la casa de Gran Hermano

Luego de ese gran y letal descargo, una de las mujeres que hizo públicos los chats de Alan ni bien ellos habían blanqueado la relación, se volvió a manifestar en las redes sociales como antes lo había hecho: "La verdad siempre sale a la luz, yo no quería fama, nunca pensé que esto se iba a viralizar y pensé que por privado Sabrina jamás me iba a leer, más allá que nuestro primer encuentro no haya sido el mejor con Sabri, le pido disculpas de todas formas".

Quien se hizo cargo de responder aquel tweet -que también se volvió viral- fue el mismísimo Alan, que se encontraba en silencio desde hace cinco días, justo cuando la bomba de infidelidad estalló. "Vos querías fama hermana, si yo blanquee algo dos meses un mes o menos por concretar algunas palabras con vos no buscabas otra cosa, pero bueno yo calladito y tranquilo dejé que todo pase y todos hablen en mi momento prepárense por que hay para hacer dulce", escribió.

La defensa de Alan en Twitter.

En su afán de hacer hincapié que los chats con ella eran de antes de tener su relación con Sabrina, siguió: "Sea vos o las que sean una relación arranca de un momento para adelante y porque publicar cosas de días meses o años atrás? Acá dejo Twitter, no contesto más nada. Me voy a callar y voy a contestar como debo contestar y en el lugar que debo contestar y si es que quiero también. Por qué la necesidad de mostrar lo que hablamos antes de que yo entre a GH, que lógica tenía? Buscar fama".

Luego, Alan se hizo presente en el streaming de Telefe para blanquear lo sucedido y si bien admitió que los chats existieron, dejó en claro que nunca hubo un encuentro presencial con ninguna de las mujeres. "Están los chats, pero nunca me vi con otra mina. Nunca me encontré con otra mina. Ella lo sabe. No son histeriqueos, a mí me hubiese dolido como ella, o más, no lo sé y yo la entiendo. Son chats de gente que te responde las historias y vos contestas haciéndote el lindo, el pelotudo. Lo hice de banana".